“Filtreler çalıştırılmıyor, halk sağlığı tehdit altında”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa–Ankara Yolu güzergâhında kilometreler boyunca yükselen dumanı gözlemleyen milletvekilleri, özellikle Kestel Barakfakih ve Gürsu bölgesinde sanayi bacalarından çıkan yoğun emisyonun filtrelerin çalıştırılmadığını gösterdiğini belirtti. CHP’li vekiller, yetkili kurumları derhal denetime davet etti. CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, son dönem hava ölçümlerinin zaten kritik düzeylerde olduğuna dikkat çekerek, “Ankara’ya giderken sanayi bacalarından çıkan yoğun dumanları gördük. Filtrelerin çalıştırılmadığı çok açık. Kestel ve Gürsu hattı tamamen duman altında kalmış durumda. Bu tablo doğrudan insan sağlığını tehdit ediyor. Gerekli denetimlerin bir an önce yapılmasını ve Bursalıların sağlığının korunmasını talep ediyoruz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise bölgedeki kirliliğin boyutuna dikkat çekerek, “Sabah saatlerinde Barakfakih’in tamamen duman altında olduğunu gözlemledik. Bacalardan çıkan yoğun dumanın filtre kullanılmadığını gösterdiği çok net. Bu durum yaşamı tehdit eden bir noktaya gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Öztürk, ilgili Bakanlık başta olmak üzere meslek odaları ile sanayi odalarının acilen ölçüm ve denetim yapması gerektiğini vurguladı. Milletvekilleri, sanayi kaynaklı kirliliğin yalnızca çevreyi değil, bölgede yaşayan yüzbinlerce kişinin sağlığını doğrudan etkilediğini belirterek, gerekli yaptırımların gecikmeden uygulanması çağrında bulundu.