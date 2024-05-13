Gaziantepli sanayici M. Naci Topçuoğlu dualarla anıldı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Asri mezarlıktaki aile kabristanında düzenlenen törene Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Op. Dr. Samet Bayrak, Topçuoğlu Ailesinin mensupları, Gülsan Holding ve Gaziantep Sanayi Odası yöneticileri ile sevenleri katıldı.

Anadolu’nun sanayileşmesindeki öncü rolünün yanında Gaziantep’in ekonomi, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimine yaptığı katkılarla bilenen merhum M. Naci Topçuoğlu, mezarı başında düzenlenen törende dualarla anıldı. Anma töreninin ardından Topçuoğlu ailesi adına Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu kısa bir konuşma yaptı.

M. Naci Topçuoğlu’nun ömrünü topluma adayan biri olduğunu belirten Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, şunları söyledi:

“Amcam, merhum Naci Topçuoğlu, ömrünü sanayiye, kalkınmaya ve Gaziantep’e adadı. ‘Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın’ prensibi ile hareket ederdi. Araştırma-Geliştirmeye, markalaşmaya, inovasyona çok önem verirdi. Hayatı boyunca her zaman yaşadığı topluma hizmet etmeyi öncelikleri arasında bildi. Bizler de amcam merhum Naci Tapçoğlu’nun yolundan giderek, ona layık olmaya çalışıyoruz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Geldiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

Türkiye ekonomisinin öncü sanayi kuruluşlarından Gülsan Holding’in kuruluşundan vefat edene kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası’nın kuruluşunda da aktif rol almış ve 10 yıl süreyle Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Gaziantep’in her alanda kalkınmasına büyük önem veren M. Naci Topçuoğlu, kendi adını taşıyan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO ile de iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan önemli bir eğitim kurumunu ülkemize kazandırmıştı. Gaziantepspor’da da uzun süre As Başkan olarak görev yapan M. Naci Topçuoğlu, 11 mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.