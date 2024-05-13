SATSO Mutfak Sanatları Akademisi’nde ilk etkinlik gerçekleştirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan’ın ev sahipliği yaptığı Sakarya’nın Lezzetleri workshop etkinliğinde Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, KEFEK Başkanı Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Burak Erken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ile TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Bilgehan Dikici yer aldı.

Workshop etkinliğinde Sakarya Protokolü SATSO Mutfak Sanatları Akademisi’nin eğitim alanında Chef Hatice Akman’ın moderatörlüğünde lezzetli dakikalar geçirdi. Protokol üyeleri ilk önce kendi elleriyle Sakarya’nın meşhur kabak çorbasını, daha sonra da Kabak Kıvırma tatlısını hazırladı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’da ilk mutfak sanatları akademisini kurmuş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Akademimiz öncelikle gastronomi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı yetiştirmek için bir okul niteliğinde tasarlandı. Sakarya’nın Lezzetleri Workshop etkinliği ilk programımız ve il protokolümüzle bir araya geldik. SATSO Mutfak Sanatları Akademisi’nde bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sakarya Valimiz, Milletvekillerimiz ve değerli protokol üyelerimizle birlikte önlüklerimizi giydik ve tezgâhın başına geçtik. İlimizin coğrafi işaretli lezzetlerini hep birlikte tatlı bir rekabet eşliğinde hazırlamaya çalıştık, oldukça keyifli bir vakit geçirdik. Kabak Çorbası ve Kabak Kıvırma Tatlısı’nı tüm aşamaları ile reçetelerine uygun şekilde yapma deneyimi yaşadık. Burada gerçekleştirilecek workshoplara katılan Sakaryalılarımız da hem öğrenecek, hem eğelenecek hem de restoranımızdaki Sakarya lezzetlerini tadabilecekler. İlimizin gastronomi alanındaki zenginliğini ortaya çıkarmak adına 2019 yılında başladığımız Gastro Sakarya Projemizde bu akademi ile ciddi bir yol kat edeceğiz. Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı Kitabı’nın ardından Mutfak Sanatları Akademisi’ni de hayata geçirdik. Sakarya’mız sahip olduğu kültürel zenginlik ile çok daha fazlasını hak ediyor. SATSO olarak şehrimizin gastronomisine rehber olacak çalışmalara öncü olmayı hedefliyoruz. Bugün bu tezgahların ve ocakların başında yan yana gelerek örnek bir etkinlik gerçekleştirdik. SATSO’muz şehrin birleştirici gücü olmaya devam edecektir. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sakarya protokolümüzden değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum.”