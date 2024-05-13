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Dicle Group, KOBİ ödülüne layık görüldü

KOSGEB’e kayıtlı işletmeler arasında 4 ana kategoride başarı sağlayan 39 işletmeden biri olarak ödül alan Dicle Group’ta Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, daha fazla üretimle katma değer oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Dicle Group, KOBİ ödülüne layık görüldü
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ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Geçtiğimiz yılki TİM ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda yüzde 694,4’lük ihracat artışıyla ülkenin en hızlı yükselen şirketi olarak dikkat çeken ve sektöründe Türkiye 3’üncülüğünü elde eden bakliyat-hububat ve hazır gıda sektörü üreticisi Dicle Group, KOSGEB tarafından KOBİ’lerin rekabet gücünü geliştirmek ve ülke genelinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak hedefiyle düzenlediği KOBİ ödül töreninde kürsüye çıkan 39 işletmeden biri oldu.

Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden alan Dicle Group Genel Müdürü Serdar Yıldızgörer, “En fazla satış yapan firmalar arasında yer alarak ödüle layık görüldüğümüz için son derece mutluyuz. Benzer organizasyonları üretici ve ihracatçıyı teşvik etmek açısından önemli görüyoruz. Daha çok üreterek ülkemize daha fazla değer sağlamak adına 150 tonluk ek işlem kapasiteli yeni hattımızı devreye aldık” dedi.

Üretimin bir ekip işi olduğunun altını çizen Serdar Yıldızgörer, ödülün kazanılmasında emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür etti.

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