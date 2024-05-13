SEBKİDER Başkanı Kılınç: Serbest bölgelerin ihracat, üretim ve istihdamdaki rolü artıyor

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de serbest bölgelerden daha fazla yararlanmak doğrultusunda yeniden bir irade oluştuğunu belirten Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, son 2 yılda ülkeye ihracat, üretim ve istihdam üsleri olarak hizmet verecek yaklaşık 5 milyon metrekare alana sahip yeni serbest bölgelerin ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Türkiye’deki 19 serbest bölgenin kurucu ve işleticisi şirketlerin üye olduğu SEBKİDER, 2. genel kurulunu, Ege Serbest Bölgesi’ndeki ESBAŞ Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirdi. Serbest bölgelerin 2023’te 13 milyar dolara yaklaşan tutarla, Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 6’sını gerçekleştirdiğini belirten Kılınç, “Şubat ayında Antalya’da gerçekleşen Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı’nda bu oranın yüzde 10’a çıkarılmasını Ticaret Bakanlığı ve SEBKİDER’in ortak hedefi olarak belirlemiştik” diye konuştu.

Serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat içerisinde ileri teknoloji düzeyinde sınıflandırılan ürünlerin oransal olarak ülke ortalamasından daha yüksek olduğunu ve bunun daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Yusuf Kılınç, “Yüksek teknoloji kullanımı, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları, uluslararası arenada daha etkin tanıtımla daha fazla yabancı yatırım çekilmesi hedefi de önümüzdeki dönemde serbest bölgelerimizin öncelikleri arasında yer alıyor” dedi.

Serbest bölgelerin rolü yeniden artıyor

Kılınç, Türkiye’de serbest bölgelerin kurulmasına 1985 yılında Mersin ve Antalya serbest bölgeleri ile başlandığını, 2000 yılında ise Bursa, Denizli ve Kocaeli serbest bölgelerinin kurulması ile bölge sayısının 18’e ulaştığını ve 24 yıl boyunca ülkede yeni bir serbest bölge kurulmadığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “Şimdi ülkemizde serbest bölgelerden daha fazla yararlanma konusunda yeniden bir iradenin oluştuğunu memnuniyetle görüyoruz. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, geçen yıl faaliyete geçerek yatırımcı kabulüne başladı. 2022’de İzmir’in Menemen ilçesinde 1,5 milyon metrekare, 2023 yılında Ordu ili Ünye ilçesinde 147 bin metrekare, Samsun Tekkeköy’de 644 bin metrekare büyüklüğünde yeni serbest bölgeler ilan edildi. Ege Serbest Bölgesi’nin 2016 ve 2023 yıllarında olmak üzere iki kez, Antalya ve Bursa Serbest Bölgelerinin 2018 yılında, Kocaeli Serbest Bölgesi’nin 2022 yılında sınırları genişletilerek yatırımcıların kullanımına yeni araziler tahsis edildi. Serbest bölgelerimiz büyüdükçe ülke ekonomisine katkısı da doğru orantılı olarak artacaktır.”

Kılınç, 7,5 milyar dolarlık yatırım miktarına erişen serbest bölgelerde 545’i yabancı yatırımcı olmak üzere 2 bin 108 firmada yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını aktardı. 2023 yılında yaklaşık 31 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi ve 13 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile serbest bölgelerin Türkiye’nin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat üsleri haline geldiğini belirten SEBKİDER Başkanı, “İller bazında bir sıralamaya dahil edilmiş olsaydı İzmir’den sonra 5. sırada serbest bölgelerimiz gelecekti. Yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı serbest bölgelerimiz 2023 yılında 5,8 milyon nüfuslu Ankara’dan daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’de sadece 24 il yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabilmişken, bu yıl 5 serbest bölgemiz ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkardı” diye konuştu.