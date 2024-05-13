İkinci el otoda ortalama fiyat belli oldu

Nisanda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 0,50 puanlık artış görüldü. İlan fiyatları bazında analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 682 bin 576 lira olurken 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1 puanlık artış gösterdi.

Nisan ayında da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise nisan ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Polo ve Civic oldu. Bu modelleri Passat ve Corsa takip etti. 50 bin kilometreye kadar olan araçların ilan oranı da artış gösterdi.

İkinci el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, nisanda Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.

5 yaşına kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1 arttı

arabam.com'da nisan ayında 5 yaşına kadar olan araçların ilan oranı yüzde 1'lik artışla tüm ilanlar içerisinde yüzde 19 ile yer aldı. 6-9 yaş ve 10-15 yaş arası araçlarda ise yüzde 1'lik azalma görüldü. Otomatik vitesli araçların da ilanlardaki oranı yüzde 1 arttı.

Nisanda ilanlarda 1 milyon lira üzerindeki araçların oranı yüzde 1 arttı. İlanlardaki 500 bin lira ve altı araçlar ile 600 bin 1-700 bin lira fiyat aralığındaki araçlar ise yüzde 1 azaldı. 500 bin lira ve altı araçların ilan oranı yüzde 46, 600 bin 1-700 bin lira aralığındaki araçların oranı ise yüzde 10 oldu.

500 bin 1-600 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 12, olurken, 700 bin 1-800 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 8 ve 800 bin 1-1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti.