Tarsus Ticaret Borsası, Paris ve Brüksel’de ihracat kapılarını araladı

TARSUS / EKONOMİ

Uluslararası rekabet ve ihracat potansiyelini artırarak Avrupa ülkelerine yapılan dış ticareti yaygınlaştırmayı amaçlayan TTB’de Meclis Başkanı Murat Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke ve borsa yöneticilerinden oluşan heyet, Fransa’nın başkenti Paris’te Ticaret Baş Müşaviri Murat Gören ve Ticaret Müşaviri Gonca Köksal Ensari ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise Ticaret Müşaviri Mehmet Kayış, EUROCHAMBRES TEBD Proje Direktörü Oya Ersöz ve TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile görüştü.

Yurda döndükten sonra temaslara ilişkin ortak bir açıklama yapan TTB Meclis Başkanı Murat Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, “Yaklaşık 15-16 milyar USD seviyesinde olan Fransa ihracatımızda, yaş meyve-sebze ve gıda sektörü ihracatımız istenen düzeyde değil. Fransa’nın meyve sebze ithal ettiği ülkeler arasında Türkiye meyvede 7’nci, sebzede 11’nci sırada. Ne yazık ki Fransa’nın ithalatçı olduğu ülkelerin başında rakip ülkeler İspanya, Fas, Belçika ve İtalya geliyor. Belçika’nın meyve ve sebze ithal ettiği ülkelere baktığımızda Türkiye meyvede 16’ncı, sebzede 11’nci sırada. Belçika’nın net ithalatçı olduğu ülkeler ise yine rakip ülkelerimiz Hollanda ve İspanya. Avrupa odaları ile ikili iş birliği kurup diyalogların arttırılması için ortak projelerde yer almak istiyoruz” dedi.