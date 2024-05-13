KASİAD, Uluslararası Pamuk Birliği ile Kahramanmaraş’ta çalıştay yapacak

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

ICA Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, ICA’in dünyadaki pamuk birlikleri lideri olduğunu ve pamuk ticaretinde kendi tüzük ve kuralları olan bir tahkim merkezi konumunda olduğunu belirterek, “13-14 Mayıs’ta düzenlenecek olan ICA Türkiye Çalıştayı, tüzük ve kuralların Türkiye’deki sektör paydaşlarına aktarılması için organize edilmiş program.” dedi.

Dünyada pamuk tüketen ve üreten ülkelerden birer yönetim kurulu üyesinin yer aldığı ICA’de Türkiye’den yönetim kurulu üyesi olarak yer alan İsmail Nohutlu, Türkiye’deki pamuk ticareti yapan, üreten ve tüketenlerin sorunlarını ICA’in Liverpool'daki merkezine taşıyor. Gerektiği durumlarda Liverpool'dan da yardım alan Nohutlu, ICA’in görevi, yetkisi ve kuralları hakkında Türkiye’de bir çalıştay düzenleyeceğini söyledi. 13-14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan çalıştayın organizasyon görevinin kendisine verildiğini belirten Nohutlu, KASİAD Pamuk Kurulu ile irtibata geçerek çalıştayı birlikte Kahramanmaraş’ta düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

KASİAD’ın seçilmesindeki en önemli etkenin bünyesinde yer alan pamuk kurulunun olduğunu ifade eden Nohutlu, “ICA, Türkiye'de bir Çalıştay düzenlenmesine karar verdikten sonra, çalıştayın yerel bir organizasyon ile birlikte yapılmasının daha faydalı olacağını ve . KASİAD da bundan birkaç yıl önce hâlihazırda kurulmuş olan sadece bu konuyla ilgili olan KASİAD Pamuk Kurulu diye bir kurul var, ben de o kurulun içerisindeyim.

KASİAD pamuk kurulu da ICA kadar detaylı olmasa da bütün odağı pamuk ticaretlerindeki uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklara çözüm geliştirmek olan bir oluşum.

Dolayısıyla aslında ICA’in düzenleyeceği eğitimle KASİAD Pamuk Kurulu’nun odağının aynı olması iki kurumu bir araya getirmiş oldu. KASİAD Pamuk Kurulu yereldeki çalıştay organizasyonunu, ICA de eğitim faaliyetlerini üstlenerek birlikte bir sinerji yaratılmış oldu” diye konuştu.