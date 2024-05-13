  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Prof. Dr. Ercan'dan TOKİ tepkisi: Depremzedeler konut bekliyor, buna ne gerek var?
Takip Et

Prof. Dr. Ercan'dan TOKİ tepkisi: Depremzedeler konut bekliyor, buna ne gerek var?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seferihisar-Sığacık’ta yapılacak olan TOKİ konutlarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Ercan'dan TOKİ tepkisi: Depremzedeler konut bekliyor, buna ne gerek var?
Takip Et

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ercan, söz konusu paylaşımında Seferihisar-Sığacık’ta yapılacak TOKİ konutlarına tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ildeki depremzedelerin konut beklemekte olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Öncelik deprem bölgesine verilmeli" dedi.

Ercan ayrıca, söz konusu konutların, dıştan göç getirmek suretiyle toplum yapısını ve  kültürünü de değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ, İzmir’in gözde yazlığı Seferihisar-Sığacık’ta sağlam yerde sağlam 2 bin konut yapıyor. Şaşırdım! Buna ne gerek var? Bu konutlar dıştan göç getirerek toplum yapısı ile kültürünü değiştirir. Oysa, Onbir il Depremindekiler ivedi konut bekliyor. Öncelik deprem bölgelerine verilmeli."

Rekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konulduRekor seviyeye ulaştı... 6,3 milyon tapuya e-haciz konulduEkonomi

 

İkinci el otoda ortalama fiyat belli olduİkinci el otoda ortalama fiyat belli olduEkonomi

 

Sanatçı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladıSanatçı Bülent Ersoy vasiyetini açıkladıKültür-Sanat

 