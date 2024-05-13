Prof. Dr. Ercan'dan TOKİ tepkisi: Depremzedeler konut bekliyor, buna ne gerek var?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ercan, söz konusu paylaşımında Seferihisar-Sığacık’ta yapılacak TOKİ konutlarına tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ildeki depremzedelerin konut beklemekte olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Öncelik deprem bölgesine verilmeli" dedi.

Ercan ayrıca, söz konusu konutların, dıştan göç getirmek suretiyle toplum yapısını ve kültürünü de değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ, İzmir’in gözde yazlığı Seferihisar-Sığacık’ta sağlam yerde sağlam 2 bin konut yapıyor. Şaşırdım! Buna ne gerek var? Bu konutlar dıştan göç getirerek toplum yapısı ile kültürünü değiştirir. Oysa, Onbir il Depremindekiler ivedi konut bekliyor. Öncelik deprem bölgelerine verilmeli."