Kayapa OSB, ‘Yeşil OSB’ oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Uzun soluklu ve titiz çalışmalarımızın ardından Yeşil OSB Belgesi’ni almış bulunuyoruz. Kayapa OSB olarak; çevresel duyarlılık, sürdürülebilir üretim, etkin yönetişim ve sosyal sorumluluk gibi birçok alanda yeterli puanları aldık. Böylece, ıslah süreci geçiren OSB’ler arasında Yeşil OSB Belgesi alan ilk ve tek OSB olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi. Kayapa OSB’nin, Türkiye genelindeki 369 OSB arasında 19. sırada yer aldığını da belirten Toy, “Bu başarı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir sanayi hedefimize olan kararlılığımızın bir göstergesidir. Sürece katkı sağlayan Yönetim Kurulu üyelerimize, bölge firmalarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Kayapa OSB olarak çevreye zararlı hiçbir tesise izin vermiyoruz. Çevreye zarar verebilecek faaliyetlerin önüne geçmek için titiz bir denetim uyguluyoruz ve her tesisin yasal çerçevede hareket etmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Temiz bir organize sanayi olma konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerine dikkati çeken Toy, “Kayapa OSB’deki fabrikalar ile konutlarla aramızda 25 bin metrekare civarında koruma bandı bulunuyor. Bu alanı ağaçlandırarak bölgedeki doğal dengeyi korumayı amaçladık. Kasım 2024’te burada bir fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdik. Bu bölgeyi 1100 adet fidan dikmek üzere projelendirdik. Bölgemizde doğal, yeşil bir hat oluşturarak çevremizi korumak adına anlamlı bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.