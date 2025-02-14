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Gaziantep’te işçi eylemleri sonucu sendika başkanı gözaltına alındı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde maaşlarında ve özlük haklarında revize isteyen işçilerin grevleri devam ediyor. Demokrasi Meydanı’nda eylem yapmak isteyen işçiler, Gaziantep Valiliği’nin yasağıyla karşı karşıya geldi. Meydanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Gaziantep’te işçi eylemleri sonucu sendika başkanı gözaltına alındı
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TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Türkmen evinin önünde gözaltına alındı

Sabah saatlerinden bu yana Gaziantep kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alındı. İşçiler eylem yasağı ile karşı karşıya geldi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan’ın da destek verdiği işçiler polisle arbede yaşadı. BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’in ise gözaltına alındığı bilgisi BİRTEK-SEN hesabından yapılan paylaşımda verildi. Paylaşımda, “Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız” denildi.

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