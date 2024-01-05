Gaziantep’te zeytin rekoltesi artsa da yağ üretimi düştü

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’te zeytin hasadında sona gelindi. Çiftçi, geçen seneye oranla daha fazla mahsul alsa da iklim koşulları nedeniyle verimi azalan zeytin daha az yağ verdi. Maliyetleri artan zeytin üretiminin, yağ fiyatlarına yansıdığını belirten yetkililer, tüketiciyi piyasaya sürülen sahte yağlarla ilgili uyardı.

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, “Bu sene çiftçi geçen yıldan daha fazla mahsül aldı ancak zeytinler yağsızdı. Geçtiğimiz yıllarda 4 kilo zeytinden bir litre yağ elde ediyorduk ancak bu yıl 8 kilo zeytinden ancak bir litre yağ alabildik. Gaziantepli çiftçi ilk defa böylesi bir durumla karşı karıya kaldı, yazın da karpuzda bu sorunu yaşamıştık. İklim koşullarından kaynaklanan bu zarar çiftçiyi zor duruma soktu. Üretici istediği verimi alamadı. Çiftçi hasılattan sonra yağı beklediğinden az alınca piyasada bir anda yağ fiyatları yükseldi. Gaziantep’te üretici elde etmesi gereken yağın, yarısını aldı. Zeytinyağının kilosu şuan 250 lira. 16 litrelik tenekelerde satılan yağlarımız 4 bin TL. Ancak yeni yıl zamlarıyla birlikte bu fiyatın 5 bin, 6 bin bandına çıkacağını öngörüyoruz. Bu sene yağ Ege Bölgesinde de az oldu. Dolayısıyla pazarda fiyatlar artacak. Gaziantep’ten çok fazla yağ ihraç edilemeyecek, herkesin beklentisinin altında gerçekleşti hasadı. Fiyatların artışındaki bir diğer etken de halkın zeytinyağının faydası konusunda bilinçlenmesi oldu. Talebin artması maliyetleri arttırdı. Şu anda en büyük sorunumuz piyasaya sürülen sahte zeytinyağları. Pamuk yağı karıştırılan merdiven altı üretim yağlar, zeytinyağı denilerek halka sunuluyor. İnsanımız da maliyeti daha düşük olan bu yağları tercih edebiliyor. Kimse bu oyuna gelmesin, maliyetler ortada, ekonomik şartlar ortada. Halis zeytinyağı 4 bin lira bandında satın alınıyor. Fırsatçılar hem insanımızın sağlığı ile oynayıp hem haksız rekabete yol açıyorlar. Bu noktada denetimlerin ve cezai yaptırımların artması gerektiğini düşünüyorum.”

“Kilis zeytin üretiminde özel destek istiyor”

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, “Kilis’in zeytinyağı rekoltesi bu sene yarı yarıya düşüş gösterdi. Kurak iklimin sonucu olarak yağ üretimimiz azaldı. Yağın litresi kentte 220liradan satışa sunuldu. Daha çok Gaziantep ve Kilis içinde satılacak kadar yağımız var, bu sene pazarımızı genişletemeyeceğiz. Kilis zeytinyağı coğrafi işaret almış bir ürün, çiftçimiz de bu noktada teşvik ve destek beklentisi içinde. Kilis’in zeytini biliniyor, takdir ediliyor ama üretimi desteklenmiyor. Bu noktada devletten destek bekliyoruz.”

“Suriye’den gelen yağlar ihracat için getiriliyor, iç piyasaya sunulmuyor”

Gaziantep’te zeytinyağı üretimi yapan AKP İl Başkanı Murat Çetin, “Bu sene Gaziantep’te yağ üretimi azaldı, rekolte beklediğimiz altında gerçekleşti. Fakat Gaziantep’te zeytin ağacı dikimlerimiz dikkat çekici şekilde artış gösterdi. 12 milyon zeytin ağacımız var kentte, bu sayı her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçimiz en çok Antepfıstığı ve zeytin üretimine ağırlık veriyor. Yağlık zeytinimiz çok su istemese de Gemlik zeytini türü yağış bekliyor, bu noktada da üreticinin genelsel yöntemleri değil damlama sulama yöntemini kullanması gerekiyor. Suriye’den gelen zeytinyağı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ihracat için geliyor ve iç pazara sunulmuyor. Gaziantep, kendi ürettiği zeytinyağını kullanıyor daha çok.”