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Gebze Belediyesi ve Stambolovo Belediyesi kardeş şehir

Gebze Belediyesi ve Bulgaristan’ın Haskovo ili Stambolovo şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız imzaladı.

Haber Merkezi
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Gebze Belediyesi ve Stambolovo Belediyesi kardeş şehir
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Kocaeli

 

Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Stambolovo Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve konuk Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız imzaladı. Beraberindeki heyet ile birlikte Gebze’ye gelen Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız’ı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz makamında ağırladı.

Geçmişe dayanan güçlü kardeşlik bağımız var

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Büyükgöz, Bulgaristan ile geçmişe dayanan güçlü kardeşlik bağının olduğunun altını çizdi. Sanayi, teknoloji ve bilişim alanındaki tecrübeleri Stambolovo ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Büyükgöz, mevkidaşı Adnan Yıldız ile imzaladıkları kardeş şehir protokolünün iki şehre hayırlı olmasını diledi. Konuk Belediye Başkanı Yıldız’da kardeş şehir protokolünün bağları güçlendirerek iki şehir için hayırlı olması temennilerini iletti. Yıldız, “ Bulgaristan’da yaşayan soydaşların selamını getirdik” dedi.

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