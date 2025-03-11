Gebze Ticaret Odası üyelerine Romanya’da iş fırsatı

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO), üyelerinin yeni pazarlara açılması için adım atmaya devam ediyor. Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bu kapsamda gerçekleşen görüşmede Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp, ÖZALP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Can, Kayra Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Bahadır ve Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Gökmen Deli ile bir araya gelerek önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Romanya’da Türk firmalara ihtiyaç var

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası üyelerinin mevcut pazarlarını genişletmeleri ve yeni pazarlara açılmaları noktasında gayretlerinin devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği’nin(AB) en genç üye ülkeleri arasında yer alan Romanya ile ticareti geliştirmek adına bir araya geldiklerini belirten Aslantaş, bölgenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan yol, hastane, demiryolu, yazılım ve inşaat sektörlerinde iş yapacak Türk firmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Aslantaş, “Taleplerin belirlenmesi ve bunların en kısa sürede üyelerimizle paylaşılması konusunda mutabık kaldık. Yakın zamanda atacağımız adımlarla bölgede yaşanacak hareketliliğin, üyelerimizin yararına olacağına inanmaktayız” dedi.

Gebze Ticaret Odası’nı yakından takip ediyoruz

Romanya - Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Alp, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında Gebze bölgesinin önemini ve Gebze Ticaret Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Alp, “Romanya, Avrupa Birliği’nin en genç üyeleri arasında yer almakta ve yoğun bir gelişim süreci içerisindedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Gebze Ticaret Odası ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projelerin verimli olacağına inanıyoruz” dedi.