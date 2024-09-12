Gebze’ye yeni bir araç muayene istasyonu için çalışmalar başladı

Ekonomi-Kocaeli

TÜVTÜRK Muayene İstasyonu’nda oluşan yoğunluk sebebiyle sıkıntılar yaşandığını dile getiren Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü ile en kısa süre içinde temasa geçip Gebze’ye yeni bir muayene istasyonu kazandırmak için talepte bulunacaklarını aktardı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyelerimiz ve özellikle lojistik sektöründen gelen talepler doğrultusunda, araç muayenesi için randevuların daha kısa sürede verilmesi ve işlerin hızlanması için çalışma başlattı. TÜVTÜRK Gebze Araç Muayene İstasyonu Şube Müdürü Ensar Altun’u ziyaret eden Aslantaş, Gebze Bölgesinde lojistik sektöründe hizmet veren üyelerinin, bölgenin yoğunluğu sebebiyle araç muayene tarihleri ile ilgili sıkıntı yaşadıklarının altını çizerek: “Bölgemiz, ticaretin yoğun olduğu bir bölge ve lojistik alanında da önemli bir iş yükü var. Her geçen gün artan araç sayısı bu sektörde büyük sorunları da beraberinde getiriyor ve üyelerimiz araç muayenesi için randevu almakta zorlanıyor” dedi.

“Bölgeye yeni bir araç muayene istasyonu kazandıracağız”

GTO Başkanı Aslantaş, “Bölgemize yeni bir muayene istasyonu açılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda TÜVTÜRK Gebze Araç Muayene İstasyonu Şube Müdürü ile yaptığımız görüşme verimli geçmiştir. Konu ile ilgili TÜVTÜRK Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ile en kısa süre içinde temasa geçip, bölgemize bir tane daha Araç Muayene İstasyonu’nun açılması için talepte bulunacağız” dedi.