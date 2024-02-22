Geleceğin yatırımcıları Erciyes’in zirvesinde buluştu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türkiye’de bulunan bazı melek yatırım ağlarındaki yöneticiler, paya dayalı kitlesel fonlama kurumlarındaki yöneticiler, girişimci sermayesi yatırım fonları yöneticileri, uluslararası venture capital kuruluşları, yapay zekâ alanında uzmanlar, yatırım arayışında olan startuplar ve girişimcilik ekosistemi ile ilgili konuşmacılar Kayseri’de buluştu.

Başarılı girişimcilik hikâyelerinin paylaşıldığı, Türkiye yatırım dünyasında girişim sermayesi yatırım fonları, yapay zekâ, yatırım araçları ve yeni melek yatırımcılık ekosisteminde güncel gelişmelerin konuşulduğu zirveye 250’den fazla iş insanı, melek yatırımcı, fon yöneticisi, teknoloji tabanlı girişimci, kamu otoritesi ve girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncuları katılım sağladı.

Kent protokolünün de katılım gösterdiği programın açılışında konuşan Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, en çok melek yatırımcıya sahip şehrin İstanbul’dan sonra Kayseri olduğunu belirterek, “Yapıyorsak iyisini yapalım diyerek yola çıktığımız bu serüvende Kayseri’de 145 melek yatırımcıya ulaştık. Bu yatırımcıların 72’si lisanslı. Bu ekosistemin gelişmesi için bizim teknoloji girişimciliğine yatırım yaparken en büyük açıklardan biri olan akıllı para dediğimiz finansın bulunması çok kritik bir nokta. Her sene Erciyes’e çıktığımızda melek yatırımcı sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Erciyes’ten indiğimizde melek yatırımcı sayısını 170’e çıkarmak için yola çıktık Biz Kayseri’ye girişimcilik öğretmeyeceğiz ancak geleneksel girişimciliğin teknolojik girişimciliğe evrilmesi anlamında elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Desteklerinizle hep birlikte büyüyeceğiz” dedi. Açılış konuşmalarının ardından gün boyu devam eden zirvede, çeşitli başlıklarda paneller ve sunumlar gerçekleştirildi.