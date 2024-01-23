Genç iş insanları TÜGİK’e alternatif federasyon kuruyor

AHMET USMAN / İZMİR

Genç iş insanları dernekleri, geçtiğimiz yıl ismindeki “genç” ibaresinin kaldırılması tartışmalara neden olan ve 15 derneğin açtıkları dava neticesi Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulu mahkeme tarafından iptal edilen Türkiye Girişimci İş İnsanları Federasyonu’na (TÜGİK) alternatif olarak yeni bir federasyon kurmak için çalışmalara başladı. Tüzük hazırlıkları süren federasyonun kurucu üyeleri Ege, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kıbrıs, Şırnak, Eskişehir, Bulancak, Hakkari ve Yomra GİAD’lar olacak.

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) olağan genel kurul toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yoğun bir dönemi geride bıraktıklarını, ses getiren pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Bütünleştirme temamız çerçevesinde yoğun olarak kurumsal partnerlerimizle proje gerçekleştirdiğimiz bir yılı geride bıraktık. Beraber hareket ettiğimiz GİAD’larla Federasyon hazırlığında olduğumuzun müjdesini vermek isterim. Yeni bir yönetimin, yeni komisyonların, yeni projelerin ama daha da önemlisi yeni EGİAD liderlerinin amacı da daha iyiye ulaşmak olacak. Dokunduğumuz her şeyi ayrıştırmayıp bütünleştirerek, çalıştığımız hiçbir alanda savunma ve muhafaza etmeye, eldekiyle yetinmeye değil büyütmeye çabalayarak liderlik edeceğiz” diye konuştu.

Kuruluş çalışmaları süren federasyonla ilgili bilgi veren Yelkenbiçer, “Bir yandan TÜGİK’te yaşanan hukuksal süreci beklerken, bir yandan da mevcut başkanların görev süresi bitmeden inisiyatif alalım istedik. Şu an federasyonun altyapı çalışmaları devam ediyor. Tüzük hazırlıyoruz. Türkiye’de halihazırda genç işadamlarının örgütlü olduğu bölgesel federasyonlar var ama Türkiye genelini kapsayan bir federasyon yok. Kurulacak federasyon tüm Türkiye’yi kapsayacak” dedi.

Federasyon kuruluş çalışmalarını sürdüren dernekler

-Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)

-Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD)

-Bulancak Genç İşadamları Derneği (BUGİAD)

-Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD)

-Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD)

-Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD)

-Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD)

-KKTC Genç İş Adamları Derneği

-Şırnak İş Adamları Derneği (ŞİAD)

-Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)

-Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği (BAGİAD)

-Hakkari Genç İşadamları Derneği (Hakkari GİAD)

-Yomra Genç İş Adamları Derneği (YOGİAD)