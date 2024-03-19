GençBizz’li liseli girişimciler İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

GençBizz Girişimcilik Zirvesi; girişimci zihin yapısına sahip gençlerin ve çocukların yetişmesi amacıyla ilköğretimden yükseköğretim düzeyine kadar farklı yaş grupları için eğitici ve deneyim odaklı programlar tasarlayan Genç Başarı Eğitim Vakfı önderliğinde, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) işbirliğiyle 20 Mart tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında İzmir Amerikan Koleji’nde gerçekleşecek.

GençBizz Girişimcilik Zirvesi İzmir’e yıl boyunca GençBizz Lise Girişimcilik Programı faaliyetlerinde görev alan danışman öğretmenler ve öğrenciler katılım sağlayacak. Zirvede İşveren ve Gençlerin İstihdama Bakış Açışı Projesi Rapor Sunumu yapılırken, Geleceğin Meslekleri, İş Yaşamında Gençler, Girişimcilik ve Yatırımcılık konularına da yer verilecek. Zirve kapsamında liseli girişimciler ve öğretmenler geleceğin meslekleri, becerileri ile girişimcilik ve yatırımcılığı uzman isimlerden ve girişimcilerden dinleyecek. Bununla birlikte mezun panelinde Genç Başarı Mezunu başarılı rol modellerle buluşacaklar.