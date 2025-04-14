Gimas, ihracatını yüzde 20 artıracak

İZMİR / EKONOMİ

Geçen yıl yurt dışı satışlarını 30 milyon dolara çıkaran Gimas, bu yıl yaptığı yenileme yatırımları ve Almanya’da açtığı depo ile ihracatını yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 80 bin metrekare alana sahip fabrikasında başta rüzgâr santralleri olmak üzere çimento fabrikaları, hidroelektrik santraller ve tesisler için parça üreten Gimas A.Ş, 2025 yılında önemli atılımlara hazırlanıyor. Dünyada ticaret savaşları ile pazar ve piyasa dengesinin bozulduğu, piyasalara yön veren önemli ülkelerin gümrük vergilerini sürekli yükselttiği bir dönemde küresel piyasada sektörünün önemli bir aktörü olma yolunda ilerleyen Gimas, hem büyüme yolculuğunu sürdürüyor hem de yurt dışı yatırımlarını bu yıl içinde devreye almayı planlıyor.

Malta’da da bir tesis kurma çalışmaları süren Gimas aynı zamanda İzmir’deki tesisinde de yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gimas A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Girgin, enerji başta olmak üzere geniş bir sektör yelpazesine üretim yaptıklarını ve katma değerli ürün üretmenin verdiği güç ile emin adımlarla büyüdüklerini vurguladı.

Günümüzde hem üretim şekli hem de buna bağlı olarak teknolojinin hızla ilerlediğini ifade eden Girgin, “Sürekli bir yenilenme döngüsüne girmezseniz rakiplerinizden hızla geri kalabilir, pazar payınızı kaybedebilirsiniz. Bu bakışla hem teknolojilerimizi hem de makine parkurumuzu yeniliyoruz. 2025 yılında yenileme yatırımlarımız için yaklaşık 10 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz” dedi

Malta’da yeni tesis

Yenileme yatırımlarının yanında Malta’da yeni bir fabrika inşaatının sürdüğünü ifade eden Girgin, “Bu yatırım ihracat yapan bir firma olarak yurt dışında da üretim yapabilmemizi sağlayacak ve ihracat anlamında elimizi daha da güçlendirecek” dedi. 10 bin metrekare alanda inşası devam eden yatırımın bu yılın ortasında üretime başlamasını hedeflediklerini anlatan Girgin, “Malta tesisimizde daha çok yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyacına yönelik parça üretimi yapmak istiyoruz. Limana 800 metre uzaklığında, havaalanına da çok yakın olan Malta fabrikamız üretime geçtiğinde global pazarda daha etkin olacağız” diye konuştu.

İhracatta yüzde 20 artış hedefi

Almanya’da da bir irtibat ofisi ve depo kurduklarını belirten Girgin, “Her iki yatırımımız ile de hedef pazarlarımıza daha da yakın olacağız. 2024 yılını 30 milyon dolar ihracat ile kapamıştık. 2025 yılında da en az yüzde 20 oranında büyüyeceğiz” dedi.

Girgin, Yeşil enerji kaynaklarının artık bugünün ve geleceğin üretim modelleri olduğunu, Gimas’ın sadece RES değil biokütle ve hidrojen enerjisi alanında çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekledi.