GSO, Gaziantep’in ihracat pazar payını yükseltmeyi hedefliyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat verilerini değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, aralık ayında Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,8 oranında artışla 927 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

6 şubatta Gaziantep ile birlikte 11 ilde yaşanan deprem felaketiyle birlikte ihracatta yaşanan düşüşün ardından Gaziantep’in toparlanarak bugünkü rakamlara ulaşmayı başardığına vurgu yapan Ünverdi, şunları aktardı: “Bölge olarak maalesef iyi başladığımız 2023 yılında asrın felaketi ile büyük bir yıkım yaşadık. Yıkılan fabrikalarımıza, zarar gören makinelerimiz nedeniyle üretimlerimizin aksamasına, istihdamdaki kayıplarımız ve küresel ticaretteki sorunlara rağmen yıl sonu itibarı ile 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaştık. 2024 yılı da dünyada azalan talep ve ülkemizde makro ekonomik tedbirler kapsamında kolay bir yıl olmayacak. Bu doğrultuda ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için de Orta Vadeli Programın kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Bizler de bu sürece üretim ve ihracatımızla sanayiciler olarak destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak, Gaziantep’in ihracattan aldığı pazar payını artırmak istediklerinin altını çizen Ünverdi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: ”Pazar payımızı büyütmek için ticaret heyeti programlarımızı ve fuarlarımızı artıracağız. İhracat Akademisi ve Ticaret Elçileri projelerimizle firmalarımızı ihracata teşvik edeceğiz. Yüksek teknolojiye geçiş, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızla ihracat birim değerlerimizi artırırken firmalarımızı AB Yeşil Mutabakat kriterlerine hazır hale getireceğiz. Ülke kalkınmamızın temelini oluşturan üretim ve ihracatımıza en fazla katkıyı sunabilmek için 2024 yılında da elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”