GTB Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında borsanın Eylül ayı faaliyetleri görüşülerek, 17 Temmuz’dan bu yana kapalı olan tahıl koridorunun küresel piyasalara olan etkileri, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tarıma yönelik temel hedefler ve yürürlüğe yeni giren tarımsal üretim planlanması yönetmeliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının kısa vadede yeniden işlevsel hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Küresel gıda krizinin önlenmesi açısından Karadeniz tahıl koridoru girişiminin hayati önem taşıdığına işaret eden Tiryakioğlu, 17 Temmuz’dan bu yana kapalı olan koridorun özellikle tahıla acil ihtiyaç duyan Afrika ülkeleri için ilerleyen dönemlerde sıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin eksikliklerin giderilerek yeniden canlandırılması gerektiğini kaydeden Tiryakioğlu, bu konuda önemli bir misyon üstlenen Türkiye’nin; Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasındaki görüşmelere öncülük ettiğini ve bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmayla faaliyete geçen tahıl koridorudan şu ana kadar 32 milyon tondan fazla tahılın dünya pazarlarına ulaştırıldığını anımsatan Tiryakioğlu, koridorun küresel emtia fiyatları açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tarım ve gıda sanayine yönelik hedefleri de değerlendiren Tiryakioğlu, tarım ve gıda sanayine yönelik birçok önemli başlığı bünyesinde barındıran OVP’nin kararlılıkla uygulanması halinde sektör adına yeni başarı hikayeleri yazılmasında yol haritası oluşturacağını dile getirdi.

OVP’de tarımla ilgili yer alan birçok başlığın sektörün ana gündeminde yer alan konular olduğunu belirten Tiryakioğlu, OVP’de özellikle yeşil dönüşümle ilgili politika ve hedeflerin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen tarım sektörü için önemli adımlar içerdiğini kaydetti.

Tiryakioğlu, kuraklık ile mücadelede yeni teknolojiler kullanılması, tarımsal veri temini ve rekolte tahmininde yapay zekâ, coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması ve genç nüfusun tarıma yönlendirmesi gibi hususlarının da sektör adına son derece önemli adımlar olduğunu söyledi.

Konuşmasının son bölümünde gıda sektörü çatı kuruluşlarının bir araya gelip tarihi bir iş birliği ile hayata geçirdiği Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul’a da değinen Tiryakioğlu, 6 Eylül’de kapılarını açan ve 4 gün boyunca açık kalan fuarın 161 ülkeden toplam 64 bin 146 ziyaretçi ve 38 ülkeden 1117 katılımcıyı ağırlayarak rekor kırdığını sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın eylül ayı faaliyetleri ve ileriye dönük projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

WorldFood İstanbul Fuarına katılarak İstanbul’da Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerini uluslararası platformda tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Akıncı, coğrafi işaret tescili GTB tarafından alınan 23 Gaziantep markalı yöresel ürünü fuar süresince yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını açıkladı.

Fuarda GTB standının yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Akıncı, amaçlarının Gaziantep’in geleneksel tescilli ürünlerini tanıtarak bu ürünlere katma değer sağlamak olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Akıncı, “Yeni yönetmelikle birlikte artık tarımsal üretimde yeni bir sürece giriyoruz, ezbere üretim dönemi sona eriyor. Yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasını kapsamakta. Yönetmelik kapsamında kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu, tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek amacıyla üretim planlamasına yönelik çalışmalar yürütecek. “dedi.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.