GTO, kent ekonomisinin gelişimine destek veriyor

Ekonomi-Kocaeli

GTO, yetki alanları içindeki üyelerine organize ettiği eğitim, seminer ve panelleri ile sanayicilere, KOBİ’lere ve işletmelere yeni ufuklar açılmasını hedeflerken, gerek ulusal, gerekse uluslararası mecralarda iş insanlarından oluşan heyetlerle sağladığı görüşmeler sonucunda üye işletmelerinin yeni pazarlara açılarak ihracat faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Gebze Ticaret Odası, ilçeye ve bölgeye yeni yabancı firmaların yatırım yapılmalarına da vesile olmaktadır.

Kimyasal ürünler ve hammadde ihraç edilecek

Abdurrahman Aslantaş, yapılan uzun görüşmeler ve istişareler sonucunda yüzde 100 yabancı sermayeli bir dış ticaret firmasının daha Gebze Ticaret Odası’nda kurulması sağlandı. Kimya sektöründe faaliyette bulunacak firma vasıtasıyla Türkiye’den ve özellikle bölgemizden orta Asya’ya kimyasal ürünler ve hammadde ihracatı yapılacaktır. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş yaptığı değerlendirmede, “Bütün gücümüzle ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan bölgemize, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sunmak için yabancı heyet ve ikili iş görüşmelerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Kurulan şirketin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.