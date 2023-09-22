GTÜ Kütüphanesi'ne ‘Turuncu Bayrak’ ödülü

EKONOMİ / KOCAELİ

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin; mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından gerçekleştirilen 2023 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri sahiplerini buldu. GTÜ Kütüphane Binası, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri-2023'te Turuncu Bayrakla ödüllendirildi.

“Tüm engelli kullanıcılara daha iyi bir ortam sunmayı hedefliyoruz”

Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) Engelsiz Üniversite yolundaki gayretleri kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları bu anlamlı ödülle taçlandı. Kütüphane binasının engelsiz erişim alanında oldukça başarılı düzenlenmesinin getirisi bu ödül büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkan V. Öğr. Gör. Salim Yıldız, “Kütüphane binasındaki engelsiz erişim düzenlemeleri tüm engelli kullanıcılara daha iyi bir öğrenme ve araştırma ortamı sunmayı hedeflemektedir. Engelsiz erişim konusundaki pozitif ve çözüm odaklı yaklaşımları ile her zaman destek olan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Genel Sekreter Nadir Yıldırım ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Alparslan Durukan başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum” dedi.