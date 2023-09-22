‘4. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri’ düzenlendi

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Enzim Tanıma Merkezi programı çerçevesinde düzenlenen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen 4. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri (Enzyme and Bioprocess Days-EBDays) Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde, Gebze Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç’ın açış konuşmaları ile başlayan kongrede Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yunus Ensari kongrenin amaç ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisi

Üç gün boyunca devam eden kongreye Almanya, Fransa, Yunanistan, İsveç, Hollanda ve Türkiye'den toplam 34 farklı üniversite, araştırma enstitüleri, şirketler, öğrenciler ve bilim insanları katıldı.

Kongre kapsamında; enzim mühendisliği, enzim keşfi, enzim mekanizması, enzim kinetiği, enzim saflaştırma teknolojileri, enzim bazlı teknolojiler, enzim uygulamaları, katma değeri yüksek kimyasallar için biyoproses, biyoproses geliştirme, enzimler için hesaplamalı çalışmalar ve biyoproses gibi birçok önemli konuda toplam 10 adet çağrılı konuşma, 39 adet sözlü bildiri ve 12 adet poster bildirisi sunuldu. Kongrenin sonunda düzenlenen ödül töreninde katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi ve konuşmacıların tümüne kongreye katkıları için teşekkür edildi. Ayrıca kongrenin ilk gününde akşam canlı müzik ve Kafkas dans gösterisi eşliğinde gala yemeği verildi. İkinci gün öğleden sonra ise Ani Harabeleri turu gibi sosyal etkinlikler düzenlendi.