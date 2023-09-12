GTÜ'den sıfır emisyonlu işletmeleri destekleyecek proje

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademisyenleri, "Net Sıfır Karbonlu Bir Yarının Girişimcileri İçin Karbon Yönetimi Eğitimi" başlıklı AB projesi ile uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Proje, Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanından iş birliği ortaklarıyla yürütülecek. “Net0Manager” ile sıfır emisyonlu işletmeleri destekleyecek proje ekibinde; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Toprak (Proje Üniversite Yürütücüsü), Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Banu Çetin, Doç. Dr. Çiğdem Balçık, İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Oğuz Dal yer alacak.

Avrupa'nın karbon nötr hedefi ve endüstrinin dönüşümü

Avrupa Birliği liderleri, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini benimseyerek iklim değişikliği ile mücadelede ciddi adımlar atmıştı. Bu hedefe ulaşmak, özellikle bazı üye devletler için oldukça zorlu bir görevi beraberinde getiriyor. GTÜ'nün projenin temsilcisi Prof. Dr. Selçuk Toprak, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasının bu süreçte kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

Net0Manager Projesi: Karbon yönetimi yetkinliklerini geliştirmek için yenilikçi bir adım

Net0Manager Projesi, KOBİ'lerin net sıfır karbon yaklaşımlarını benimsemelerini teşvik etmeyi ve yöneticilerin karbon yönetimi konusundaki yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu projenin amacı, karbon yönetimi konusundaki bilinç ve kabiliyetleri artırmak ve AB'nin 2050 stratejisine katkı sağlamak. Ayrıca, projenin öğrenci merkezli eğitim modeli aracılığıyla karbon okuryazarlığını artırması bekleniyor.

Yeni Yeşil Anlaşma Endüstri Planı ile uyumlu olan Net0Manager Projesi, geleceğin net sıfır emisyonlu işletmelerini desteklemek için gereken yetenekleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu proje, 2025 yılında tamamlanacak ve karbon yönetimi alanında büyük bir dönüşümün öncüsü olması bekleniyor.