Gülezler, Metal EXPO’da teknolojik çözümlerini sergiledi

ADANA/EKONOMİ

Gülezler Grup’un Metal EXPO’da açtığı stantın, sektör paydaşlarından yoğun ilgi gördüğü bildirildi. Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, ilk kez yer aldıkları Metal EXPO’da ulusal ve uluslararası düzeyde önemli iş bağlantıları yaptıklarını söyledi.

Fuara geniş bir ekip ve uzman kadro ile katıldıklarını belirten Gülez, “Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlara gösterilen yoğun ilgi bizleri hem şaşırttı hem de çok memnun etti” dedi.

AOSB’de başlattıkları 70 bin metrekarelik yatırım hamlesinin ilk etabını oluşturan 17 bin metrekarelik fabrika ile Türkiye’nin en modern çelik işleme merkezini sektöre kazandırdıklarını, bu yöndeki çalışmalarını fuar ziyaretçilerine anlattıklarını ifade eden Gülez, şöyle devam etti¨

“Yeni kurumsal kimliğimize ve hizmet anlayışımıza teveccüh ise harikulade. ISO 9001, 14001, 45001 ve 50001 kalite sertifikalarımız ile ulusal ve uluslararası standartlarla yaptığımız üretim sektörün beklentisine cevap vermesi adına oldukça önemli. Demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağı olduğumuzu bu fuar ile bir kez daha vurgulamış olduk. CEE, Sigma, Z ve U profil rollform üretim hattı, GES uyumlu trapez sac üretim hattı, yapısal profil delme ve kesme hattı, CNC plaka delme ve kesme hattı, kumlama ve boyama hattı, plazma ve lazer kesim hattı, rulo sac açma, kesme, düzeltme ve boylama hattı, 12 metrelik CNC abkant büküm hattı yeni fabrikamızın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Havalimanı, stadyum, baraj, otoyollar gibi nitelikli yapılarda, enerji nakil hatları, otomotiv, makine ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde, ulusal ve uluslararası mega projelerde demir – çelik ürünleri işleme ve üretim hatlarımız ile kapsayıcı çözümler sunmaya devam edeceğiz.”