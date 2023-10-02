Gebze Belediyesi 4,5 yılda 18 milyarlık yatırım yaptı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görev yaptığı 2019-2023 yılları arasında ilçeye kazandırılan eser ve hizmetleri düzenlenen program ile kamuoyuyla paylaştı. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde “Sağlam İşler Yaptık. Gebze’yi Sağlama Aldık” sloganıyla gerçekleşen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti eski Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Gebze’ye 18 milyar 134 milyon 900 bin lira hizmet yatırımı yaptık”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkların iş birliğiyle Gebze’nin tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşadığını ifade eden Büyükgöz, bu dönemde gerçekleşen 18 milyar 134 milyon 900 bin lira tutarındaki toplam yatırımın pandemi, deprem ve bunlara bağlı gelişen ekonomik koşullara rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi. Planlamanın şehrin omurgası olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Eğer omurgada problem varsa, o problemin şehirdeki her hadiseyi etkileyeceğini hem akademik, hem pratik bilgimle biliyorum. İçinde bulunduğumuz hizmet ve eser döneminde bu bilgimi Gebze’ye hizmet etmek için kullanmaya gayret ettim” dedi.

Büyükgöz, devlete önemli ölçüde gelir sağladıklarına dikkat çekerek, “Kuzey Marmara Tem Otoyolu Bağlantı Projesinde belediyemizin yaptığı imar düzenlemesi ile devletimize 5 milyar TL tasarruf sağladık. Uzun lafın kısası gösteri yapmadan sağlam işler yapmışız. Geçmiş 50 yıllık problemlerini temizlemiş, gelecek 300 yıllık vizyonunu ortaya koymuşuz."

“PR’dan anlamam, şehre hizmet etmekten anlarım”

PR değil iş yapmaya yoğunlaştığını ifade eden Başkan Büyükgöz, bunun bilinçli bir tercih olduğunun altını çizdi. Büyükgöz, “Bana PR’ın eksik diyenler oluyor. Sosyal medyada kendimizi az anlattığımızı söylüyorlar. Ben PR’dan anlamam. Sosyal Medya’ya yeterince yakın değilim. Şehircilikten anlarım, şehre hizmet etmekten anlarım. Vatandaşla hemhal olmaktan anlarım” diye konuştu.

“Türkiye’ye örnek olacak projeler yaptık”

100 yıllık tapu sorununa el attıklarını kaydeden Başkan Büyükgöz, “35 bine yakın tapu düzenledik. 23 bin 500 vatandaşımızın tapu sorunlarını çözdük. 36 okul, 24 cami, 8 kültür merkezinin mülkiyet sorunlarını çözdük. Altyapı çalışmaları kapsamında, 155 bin metre doğal gaz hattı. İSU işbirliğiyle, 120 kilometre içme suyu hattı. 63 kilometre kanalizasyon hattı. 13 kilometre yağmur suyu hattı. 2 kilometre dere yatağı ıslahı. 40 kilometre yeni elektrik hattı tamamlandı. Üstyapı çalışmaları kapsamında, 5 sağlık binasını yıkarak İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne taşıyacağız. Yıkılan binalar yerine kent meydanı ve otopark yapacağız. Gebze Hal Binası’nında yüzde 70 inşaatını tamamladık. Birkaç ay içerisinde burayı hizmete açacağız. Şehirlerarası Otobüs Terminalinin üstünü kapatıp, modern bir terminal binasını Gebze ile buluşturacağız. Günde 5 bin kamyon ve TIR Gebze’ye giriş çıkış yapıyor. 4 etaplı olmak üzere kamyon ve TIR parkını inşa edeceğiz. İlk aşamada 100 TIR ve kamyonluk park yapıyoruz. Pelitli ve Balçık’ta lojistik merkezleri kuracağız” ifadelerini kullandı.

“200 milyon 124 bin lira alanı kamulaştırdık”

Göreve geldiğimizden itibaren borçlarımızı bitirdik ve kalan borçlarımızı da yapılandırarak düzenli ödüyoruz diyen Büyükgöz, “Amatör sporu destekledik. Gönül Çarşımızla gönüllere dokunduk, Güzide 7/24 bakım hizmeti veren kreş kurarak annelerin yükünü aldık, Türkiye’de bir ilki başardık. 0-66 ay arasında 165 çocuğumuza burada bakıyoruz. Türkiye’ye örnek olduk. 200 milyon 124 bin lira alanı kamulaştırdık. Güzide Tesisleri ile 5 noktada hizmet veriyoruz. Gebze Millet Bahçemiz kısa sürede hizmete girecek. Hünkar Çayırı Kompleksi’nde 4 bin 200 metre Fatih Sultan Mehmet Han müzesini açacağız. Gençler için yeni spor merkezleri yaptık, kurslar açtık eğitim programlarıyla gelişimlerini destekledik. Polemiğe, gösterişe, israfa pirim vermedik. PR yapmadık çok iş yaptık” dedi.

“Gebze-Darıca metro hattı, Kocaeli'nin trafiğini rahatlatarak 55 bin aracı kaldıracak”

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yazılım sisteminin Gebze-Darıca metro hattında kullanılacağını söyleyen Büyükgöz, “Hat 2024 yılı sonunda hizmete girecek. İlk vagon raylara indirildi, test sürüşlerine başlandı. İnşallah Türkiye'nin ilk yerli ve milli lokomotifi ve ilk yerli ve milli yazılım sistemi bu metroda kullanılacak. Metro sürücüsüz olacak. Bu metro hizmete girince, Gebze'nin güney-kuzey hattında günlük 55 bin aracın trafikten çekilmesini sağlayacak. 330 bin yolcu kapasitesiyle de bölgede büyük bir trafik yükünü azaltmış olacak. Böylelikle konforlu bir seyahat sistemini sizle buluşturmuş olacağız " diye konuştu.

Türkiye’de ilk kara kutusu olan belediyeyiz diyen Büyükgöz, “ İlk iyon akülü modüler veri sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde olası bir afet halinde hiçbir veri kaybolmayacak. Gebze’de haberleşme devam edecek. Şehircilikten sosyal hizmetlere, kültür sanattan akıllı şehir hizmetlerine yeni ve sağlam işlere başlamış, projeler, planlar hazırladık. Yapacak çok işimiz var. Türkiye Yüzyılı coşkusunda Gebze’nin üstlenmesi gereken çok rol var” ifadelerini kullandı.