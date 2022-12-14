Gülsan Sanayi Sitesi, Samsun’un kalbi olacak

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle kentsel dönüşüm projelerinin hızla yükseldiği Samsun’da Büyükşehir Belediyesi, şehri daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için her alanda önemli yatırımlara imza atıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Toybelen Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasından sonra Gülsan Sanayi Sitesi’nin bulunduğu alanı şehrin kalbinin atacağı modern yaşam alanına dönüştürecek. Tasarımı, işlevselliği ve altyapısıyla ülkenin en modern sanayisi olacak Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

82 adet ticari birimin bulunacağı projede inşaatın yüzde 46’sı bitirildi. Gülsan esnafının taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından iş yerlerinin yıkımına başlayacak Büyükşehir Belediyesi, 650 dönüm alanı, doğal yaşam alanına dönüştürecek. Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Karadeniz’in merkezi Samsun, geleceğe artık yeni bir vizyonla yürüyor. Şehrimizin alt ve üst yapıdaki kronik sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bunlardan birisi de Gülsan Sanayi Sitesi problemiydi. Uzun yıllardır taşınmayı bekleyen sanayi sitesinde mutlu sona yaklaşıyoruz. Esnaflarımız Toybelen’e taşınınca artık Samsun için yeni bir dönem başlayacak. Bu büyük alanı, bölgenin en büyük ve en muhteşem rekreasyon projesiyle ihya edeceğiz. İçerisinde 252 dönümlük botanik bahçesi, kültür, sosyal ve eğitim alanları yanında Selattin Camii külliyesiyle burası, Samsun’un kalbi olup herkesin nefes alıp keyifli zaman geçireceği muhteşem bir doğal yaşam alanına dönüşecek” ifadelerini kullandı.



FOTO: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir