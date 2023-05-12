Güney Kağıtçılık, Karataş’ın Saklı Cennet adasını turizme kazandırıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Lotus markasıyla kağıt, kimya ve ambalaj sektöründe bölgesel faaliyet gösteren Güney Kağıtçılık, hayata geçirdiği yarım ada yatırımı ile turizm sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz yıl öz sermayesi ile 15 milyon TL’lik yeni akıllı deposunu devreye alarak bölgede dikkatleri çeken firma, Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında bulunan ve içerisinde 4 villa bulunan 12 bin 600 metrelik Saklı Cennet Adası’nı 50 milyon TL bütçeyle satın aldı.

Yarım adadaki konut alanlarını ek olarak 25 yeni bungalov ev ve sosyal donatı alanlarının inşasını sürdüren firma, yatırımlarını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyor. Güney Kağıtçılık Genel Müdürü Ercan Halisçelik, Saklı Cennet Adası’nı mümkün olan en kısa süre içinde misafirlere açmayı hedeflediklerini belirtti. Yarım adalarını 2024 turizm sezonuna hazırlamak için 30 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını aktaran Ercan Halisçelik, “İlk etap yatırımlarımızla yaklaşık 150 yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Adanın tabiatına uygun olarak bungalov evlerimizin ve sosyal donatı alanların inşası sürüyor. Adanın florasını bozacak projelerden ve malzemelerden uzak duruyoruz. Bu alanda çeşitli üniversitelerden bilim insanlarından da görüş alıyoruz. Yatırımlarımız tamamlandığında Doğu Akdeniz’de hem doğa hem de deniz turizmi için önemli bir cazibe merkezini bölgeye kazandıracağız” dedi.

Bölgede alternatif tatil seçeneği yaratacak

Adadaki tüm yatırımların tamamlanması bölgeye gelen turistlerin sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Ercan Halisçelik, şöyle devam etti: “Adamız Çukurova Bölgesel Havalimanı’na yakın bir konumda olması nedeniyle turizm sektörümüz açısından önemli bir potansiyel sağlayacak. Altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladık. Su ve elektrik altyapısını devreye aldık. Yaratacağımız 150 yatak kapasitesiyle bölgemiz için önemli alternatif tatil seçeneği oluşturuyoruz. Adamız sahip olduğu doğal ve yapay güzellikleriyle misafirlerimizin tamamen karbonsuz bir doğa tatili fırsatı sunacak.”

Deniz doğa ve dalış turizmine hitap edecek

Adada doğal oluşumlu bir plaj ile ahşap iskelenin de bulunduğunu ifade eden Ercan Halisçelik, bölgeye gelecek misafirlere doğa, deniz turizmini aynı seçenekte sunacaklarını aktardı. Halisçelik, şöyle konuştu: “Adamızın etrafında bir birinden önemli tarihi yapılar bulunuyor. Büyük İskender 3’üncü yüzyılda bir süre ada üzerinde bulunan antik kentte konaklamış. Ayrıca adanın etrafında şuanda su altındaki 1’inci derece sit alanı olan Magasu Batık Şehri ile komşu durumundayız. Bu adayı tarihi ve doğal zenginlikleriyle burada bir cazibe merkezi oluşturmayı hedefliyoruz.”