Güney Un, ‘baklavalık ve yufkalık’ üretimine yeniden başlıyor

Eray ŞEN



ADANA - Genel Müdür Tezcan, son dönem çalışmaları ve hedefleri konusunda EKONOMİ Gazetesine açıklamalarda bulundu. Tezcan Ailesi olarak sanayiciliğe ilk adım attıkları tesisin Güney Un olduğunu vurgulayan Faruk Tezcan, ilk dönemlerde iki ortaklı olan şirketin, son beş yıldır sadece Tezcanlar Yatırım bünyesinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Tesiste son üç yılda azalan bir kapasite kullanımı olduğunu anlatan Tezcan, “Bu durum sektörle değil, yönetimli alakalı. Bunu artırmak için çalışıyoruz. Şu an aylık kapasite olarak 2 bin ton civarında buğday kırımı söz konusu, bu rakam 1.500 ton civarında una tekabül ediyor. Üretim sürecinde yüzde 10 – 14 arasında kepek gibi yan ürünleri ve yüzde 1-2 oranında diğer ürünler de çıkıyor” dedi.

Somun ve pidelik ekmek grubunda satışları olduğunu ifade eden Tezcan, “Bizim geçmişimizde lüks un grubu dediğimiz, baklavalık, yufkalık un üretimimiz de vardı. Hatta bu grupta 10 yıl önce ilklerden biriydik, orada bir ismimiz, markalaşmamız söz konusu. Şimdi o markayı tekrar gündeme taşıyıp, parlatmak, ekmeklik unun yanında lüks grubu da işleyip pazara sunmak istiyoruz” bilgisini verdi.

“Tezcanlar’ın ihracat altyapısını kullanacağız”

Şirketin geçmişinde olan ancak ara verilen bir diğer konunun da ihracat olduğunun altını çizen Tezcan, “İhracatta da adım atmaya hazırlanıyoruz. Pazar araştırması yapıyoruz. Tezcanlar Yatırım’ın ciddi bir ihracat portföyü olduğu için, aynı zamanda gıda sektörü olduğu için, müşterilerimiz aynı olabiliyor. Bu kanalları zorlayacağız. Grup olarak altyapımız var ve ihracatı yeniden hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hedef pazar olarak ilk etapta Afrika, Asya ve yakın coğrafyayı düşünüyoruz. Hedefimiz geçmişteki marka algısını kalite anlamında geri getirmek ve aynı zamanda ihracat yapmak. İhracatın bize şöyle avantajı olacak; kırma kapasitesi artacağı için kırma maliyetleri düşecek. En büyük maliyet hammadde yani buğdayda, sonra enerji, sonra işçilik, nakliye ve diğer maliyetler geliyor” diye konuştu.

“Toplam 50 bin tonluk un silolarımız var”

Tezcan, toplam 30 kişiyi istihdam ettikleri tesisin kapasitesi ve satış kanallarıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: Halen 3.5 bin tonluk 2 tane, 2 bin tonluk 6 tane silomuz var. 19 bin ton civarında buğday stokumuz söz konusu. Aynı zamanda 25 tane un silomuz var; bunlar da 2’şer bin tonluk, toplamda 50 bin tonluk. Kurulu kapasitenin yaklaşık üçte birini kullanıyoruz. Polietilen çuvallarda, bayiler kanalıyla doğrudan satışlar ile sektöre hizmet veriyoruz.”