Güneydoğu ihracatını hububat ve bakliyat sektörü sırtladı

GAZİANTEP/EKONOMİ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yılın ilk 7 ayı sonunda en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bölgenin toplam ihracat geliri içindeki payını yüzde 32,5’e yükselten hububatçılar, 2,1 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

Güneydoğu Anadolu’nun toplam ihracatının 1,2 milyar dolar olduğu Temmuz ayında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracatla aylık bazda yüzde 50’ye yaklaşan bir paya sahip oldu. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Yılın geride kalan bölümünde bölgede ihracat artışı sağlayan tek sektör olduklarını söyledi. Kadooğlu, “Parasal sıkılaşmanın etkisiyle dünya ticaretinde gözlenen düşüş trendi, birçok sektörde durgunluğa sebep olsa da gıdada aynı durum söz konusu değil. Son yıllardaki en hareketli aylardan birini geride bıraktığımız Temmuz’da 588 milyon dolar ihracat yaptık ve ilk 6 aydaki ihracat ortalamamızı bu ayda ikiye katladık. İlk çeyrekte depremin etkisiyle, Türkiye genelindeki payımız yüzde 30’un biraz altına gerilemişti ama 7 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölge olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliğimizi bir kez daha ispatladık” dedi.

“Bisküvi-pasta ve kakaolu mamuller ihracatı yükselişte”

Bu yıl ihracattaki artışta özellikle bisküvi-pasta ve kakaolu mamuller ürün grubundaki satışların payının yüksek olduğunu belirten Kadooğlu, şunları kaydetti: “Bisküvi-pasta ürün grupları şu anda hem Türkiye genelinde hem de bölgemizde ciddi bir yükseliş içinde. Sektörün ilk 7 ayda 850 milyon dolara ulaşan toplam ihracatı içinde Güneydoğu Anadolu’nun payı 240 milyon dolara ulaştı. Bu başarı, üst düzey buğday ununun üretildiği bölgemizde son yıllarda kek, pasta, bisküvi ve kurabiye gibi ürünlerde yapılan büyük yatırımların bir sonucu. Gaziantep’te her gün yüzbinlerce metrekarelik alanda, yüzlerce ton bisküvi-pasta üretiliyor. Ar-Ge ve lezzet çalışmalarıyla çok çeşitli ürünler geliştiren ihracatçılarımız markalaşarak farklı coğrafyalara açılıyor. Şu an bisküvi-pasta ihracatımızda Irak, Suudi Arabistan ve Libya ilk sırada. Bu ülkelerin hemen ardından Belçika ve İsrail geliyor.”

“Irak ile ticaretimizde ciddi bir kıpırdanma yaşadık”

Yükselişteki bisküvi-pasta ve kakaolu mamuller ihracatının yanında, pek çok ürün grubunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerden biri olan Irak’la ticari ilişkilerin önemine dikkat çeken Kadooğlu, “Sektörümüzün ana ürün grupları olan bitkisel yağ, buğday unu, makarna ve şeker gibi ürünlerde de Irak’tan gelen talebin önemli bir yeri var. Yılın ilk yarısında sektörümüzün Türkiye genelinden Irak’a ihracatı 100 milyon dolar kadar geriledi, bu pazarda yaşanan düşüş tüm ihracatçıların işlerini de etkiledi. Fakat Güneydoğu Anadolu ile Irak arasındaki hububat sektörü ticaretinde, özellikle Temmuz’da ciddi bir kıpırdanma yaşadık. Sektörümüzün diğer 6 bölgedeki üyelerinin 50 milyon dolar kazanç elde ettiği ayda, Güneydoğu Anadolu’da 100 milyon dolar ihracata ulaştık. Irak pazarında 7 ayda yaklaşık 1 milyon ton gibi bir ihracat seviyesini yakalayan bölge ihracatçıları olarak, yılın kalan döneminde de büyük hedeflerimiz var” diye konuştu. Kadooğlu, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Türkiye genelindeki sektörel payının yüzde 30,5 olduğunu da sözlerine ekledi.