Çorum Sanayi Sitesi 9. Cadde trafiğe açıldı

ÇORUM/EKONOMİ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözlerden biri olan ‘Ulaşılabilir Şehir’ vizyonu doğrultusunda yeni yollar açmaya ve şehir içi ulaşımdaki konforu artırmaya devam ettiklerini söyledi. Çorum Sanayi Sitesi için önemli bir yolu daha tamamladıklarını açıklayan Başkan Aşgın, 1400 metre uzunluğundaki Sanayi 9’uncu caddenin tamamlanarak trafiğe açıldığını belirtti.

Başkan Aşgın, yolun yapımında toplam 55 bin metreküp stabilize dolgu, 20 bin metreküpmekanik dolgu ve 19 bin 600 metrekarelik sathi kaplama işlemleri gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiği vurguladı. “Hitit Üniversitesi Güney Kampus alanı içerisinde kalan yolu, yoğun bir çaba sonucu tamamlayıp kullanımına açtıklarını söyleyen Başkan Aşgın, “1400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yolumuz, yeni yapılan Diş Hastanesi, KYK yurtları, Refakatçi Misafirhanesi, Galericiler Sitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli noktalara erişimi sağlayacak. 7 metrelik yolun 84 bin m3 kazı çalışmasıyla 20 metre genişliğine çıkarıldı. 1400 metre boyunca drenaj, 2 adet sanat yapısı ve menfez çalışması yapıldı” diye konuştu.

Öte yandan bu yeni caddeye 3-4 farklı noktadan giriş yapılacağını belirten Başkan Aşgın, aşkla çalışmaya ve ulaşılabilir şehir vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini dile getirdi.