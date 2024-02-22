EKONOMİ / KOCAELİ

Gana’nın başkenti Akra’da Tema liman bölgesine yakın bir konumda bulunan, daha önce inşa edilmiş 20 bin metrekarelik bir hizmet alanını kiralayan Ankara merkezli Hacettepe Export Lojistik, Gana’da ticaret merkezi kuruyor. Hacettepe Export Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Şamil Gülbaran, hali hazırda Afrika’ya ihracat yaptığını, girişimle Çin’in Afrika’ya ihracatında önemli rol oynayan daimi ticaret merkezi iş modelini Türk ihracatçılar için uyguladıklarını kaydetti. Gülbaran, gerekli izinlerin alındığını, Anatolia Trade Center olarak kuruluşun gerçekleştiğini ve bu alanda yer almak isteyen firmaları kabul etmeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Anatolia Trade Center, daimi bir showroom

Muhammed Şamil Gürbaran, Anatolia Trade Center’deki iş modelinin toptan ticaret olduğunu ve firmaların 20 metrekare alan kiralayarak burada ürünlerini fiziki olarak sergileme ve alıcıların da fiziki olarak bu ürünleri görerek ikna edilmesine dayalı olduğunu bildirdi.

Model Çin tarafından hali hazırda kullanılmakta ve Afrika’da çeşitli yerlerde çok büyük Çin ticaret merkezleri bulunmakta diyen Gülbaran, “Ticaret merkezinin özelliği satılacak ürünlerin fiziki olarak sergileniyor olması ve iyi eğitimli elemanlar tarafından tanıtılması. Türkiye için devlet desteği de bulunuyor. Bölgenin iş insanlarının, alıcıların buraya gelmesini sağlayacağız. Çin’in 150 bin metrekarelik ticaret merkezleri var örneğin. Anatolia Trade Center’de sekretaryadan tanıtıma, aktif pazarlamadan reklam çalışmalarına ve ofis desteğine, gümrüklemeye kadar hizmetlerimiz var. Burası bir perakende değil, toptan ticaretin yapıldığı bir yer, daimi bir showroom” diye konuştu.

"Gana’da ithalatçı olacağız"

Gana’da yer alan Türk Ticaret Ateşeliği, Gana makamları ve iş dünyası ile temasları tamamladığını ve bağlantıları kurduklarını söyleyen Gülbaran, özel sektör girişimi olduklarını ve kapalı alanı kiralayarak tabelayı astıklarını belirtti. Muhammed Şamil Gülbaran, “Bu bir toptan ticaret merkezi ve daimi showroom. Firmalar kendi alanlarında ürünlerini sergileyecekler ve yerel personel tahsis edilecek. Bu kişilere eğitimleri firmalar verecek. Aktif olarak ithalatçı toplantılarını, ziyaretçileri sağlayacağız. Afrikalı alıcılar, görmek dokunmak istiyor. Gümrükleme ve depolama hizmetini veriyoruz. İthalatçı biz olacağız. Dolayısıyla firmalar gümrükleme, malları getirme gibi işlemlerle uğraşmayacak” dedi.

Firmalar 120 bin dolara kadar kira, 150 bin dolara kadar tanıtım desteği alacak

Firmaların, showroom için yaptıkları giderlerin Türkiye’deki destek mekanizmasından yararlanabileceğini kaydeden Gürbaran, “Kira, tanıtım, broşür, reklam gibi çeşitli giderlerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 5973 sayılı tebliğ çerçevesindeki gerekli belgelerin ve Ataşe onaylarının Anatolia Trade Center tarafından verilecektir. Bu kapsamdaki desteklerde firmalar 120 bin dolara kadar kira, 150 bin dolara kadar tanıtım desteği alabiliyor” ifadelerini kullandı. Afrika’nın tüketim malları dahil hemen her üründe ithalatçı olduğunu hatırlatan Gülbaran, “Çok geniş bir yelpazede ürünlerin şansı olmakla birlikte, inşaat, gıda, hazır giyim, tarım makineleri, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, mutfak eşyaları, kimya-kozmetik, tıbbi malzeme ve medikal gibi sektörlerde yoğun talep gözlenmektedir” şeklinde konuştu.

Gana’nın çevresinde başta 200 milyon nüfuslu Nijerya gibi ithalat yoğun başka ülkeler de olduğunu hatırlatan Muhammed Şamil Gürbaran, Hacettepe Export Lojistik olarak bu ülkelerden de alım heyetleri düzenleme, tanıtım gibi etkinliklerle alıcılar getireceklerini, böylece bölge ülkelerine de satış imkanının doğacağını açıkladı. Gülbaran, “İşin püf noktası, bu bir toptan ticaret ve firmalar operasyon yapmadan ihracatı gerçekleştirebilecek. Bir alım heyeti ya da firma seyahati düşünün, sadece uçak geliş-gidişi Afrika ülkelerine 5 bin doları buluyor. Oysa Anatolian Trade Center’de her türlü hizmeti daimi bir showroomda sağlıyoruz” şeklinde konuştu.