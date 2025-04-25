Hakan Karabacak: “Besi OSB’nin canlanması için mutlaka teşvik gerekiyor”

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Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Beylikova Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası ortaklığı ile hayvan varlığının arttırılmasını ve daha ucuz et tüketimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Besi OSB’de toplam 89 parselden oluşan 50, 100, 200 ve 500 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik alanlarının belirlendiğini ifade eden Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, “ OSB kurulurken gübre atık bertaraf merkezi, biogaz tesisi, kesimhane, entegre et tesisi ve yem fabrikası olmak üzere 5 sanayi parseli ile idari ve sosyal tesisler, dezenfeksiyon, sevk ve kontrol merkezi ile kamyon parkını bünyesinde barındırması planlandı. Ancak pek azı hayata geçirilebildi. Besi OSB’nin canlanabilmesi için geniş kapsamlı bir teşvik verilmesi gerekiyor. Ortalama bir çiftlikte hayvan yetiştiriciliği yapmak için kimse 25 milyon bütçe ayırmıyor. Bu nedenle mutlaka teşvik verilmeli” dedi.

Ayda 250 ton süt üretiliyor

Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de Başkanı olan Karabacak, şu görüşlere yer verdi: “Beylikova süt diyarı olarak biliniyor. Çiftçilerimiz geleneksel ahırlarda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. İlçede aylık 250 ton süt üretiliyor. Büyük çoğunluğunu Tarım Kredi Kooperatifine veriyoruz.”

DSİ'ye ait Beylikova Sulama Barajı'nın işletmesinin belediye tarafından yürütülmekte olduğunu belirten Karabacak, “Bölgedeki 30 bin dekar araziye sulama suyu sağlıyoruz. Bu, tarımsal üretim yapan çiftçilerimiz için hayati bir hizmet. Hedefimiz, toplamda 15 milyon metreküp su pompalamak ve böylece barajın debisiyle birlikte toplam 23 milyon metreküp suya ulaşabilmektir" diye konuştu.

Dünya Bankası’ndan kredi

Beylikova Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali kurmak için çalışmalarına hız verdiğini de vurgulayan Karabacak, “1 MW’lik bir santral kurmak istiyoruz. Dünya Bankası’ndan kredi çıktı. 3 yılı ödemesiz 13 yılda ödeyeceğiz. Sulama Kooperatifi’nin enerji ihtiyacını buradan karşılamayı planlıyoruz” dedi.