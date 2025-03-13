Hidrokar, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Savunma sanayi, geri dönüşüm ve endüstriyel hidrolik makineleri üretiminde uzmanlaşan Hidrokar Pres, özellikle savunma sanayisinde kritik bir rol oynuyor. Türkiye’de yivli namlu üretim hattı kuran tek firma olarak dikkat çeken Hidrokar Pres, savunma sanayi üreticilerine makine tedariki sağlıyor. Ayrıca, geri dönüşüm makineleri üreten firma, çevreye duyarlı çözümler sunarken, endüstriyel alanda da otomotiv, yedek parça ve beyaz eşya gibi birçok sektör için hidrolik presler üretiyor.

Hidrokar Pres olarak, toplam 3 bin 500 metrekare kapalı alanda, 35 kişilik uzman kadroyla üretime devam ettiklerini söyleyen firma sahibi Cihat Karatoprak, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamalarda, inovasyon ve üretim kabiliyetini daha da geliştirerek, sanayiye ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

“Avrupa standartlarında üretim yapan tek firmayız”

2024 yılında yüzde 80’i özel üretim olmak üzere 700’ün üzerinde makine ürettiklerini söyleyen Karatoprak, “Yaptığımız işin imalatına babam Yaşar Karatoprak başlamıştı. Bize aktardığı üretim kabiliyeti sayesinde bugün sürekli gelişen ve büyüyen bir firma haline geldik. Yenilikleri ve sektördeki gelişmeleri çok iyi takip ediyoruz. İlk defa bizim tarafımızdan yapılan birçok ürün var. Kalıplaşmış üretimden ziyade standardın dışına çıkarak edindiğimiz üretim kabiliyeti ile farkımızı ortaya koyuyoruz. Bu üretim kabiliyetini dördüncü kuşağa aktarmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimiz talepleri doğrultusundaki üretime ağırlık veriyoruz. ASELSAN’dan Mercedes’e, Roketsan’dan Michelin’e kadar birçok üretici ile çalışıyoruz. Türkiye’de el değmeden, Avrupa standartlarında broş makine tezgahları üreten tek firmayız. Üretimini gerçekleştirmeyi istediğimiz farklı makine çeşitlerimiz var. Bunlardan abkant ve yatay pres makinelerimiz ilerleyen süreçte görücüye çıkacak” şeklinde konuştu

46 ülkeye ihracat yapıyor

Üretimin yüzde 55’i ile ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Cihat Karatoprak, “Geçtiğimiz ekim ayında Almanya’da düzenlenen Euroblech fuarındaydık. Diğer rakiplerimize göre standımız çok daha büyük ve keyifliydi. İhracat kanadında çok iyi gidiyoruz. Avrupa ağırlıklı olmak üzere Rusya ve Asya ülkelerine ihracatımız var. İhraç kayıtlarıyla birlikte 46 ülkeye satış yapıyoruz. Bunu haricinde genç ve dinamik bir ekibe sahip olmamız da iç piyasada bizi güçlü hale getiriyor. Yaptığımız özeli imalat broş çekme tezgahları ile iç pazarın yüze seksenine hakimiz” dedi.

“Yatımlarımız artarak devam ediyor”

2024 yılında şirket içerisi yatırımlara ağırlık verdiklerini belirten Karatoprak, “Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeni CNC tezgah, kompresörler, testereler, kaynak robotlarımızın siparişi verildi. 2025 yılında yeni fabrika yatırımı hedefimiz var. İstihdamla birlikte üretimimizi de en az üç katına çıkartmak istiyoruz. Bunun için, hızlı ve daha düşük maliyetli üretim sağlayacak olan yeni robot yatırımlarımız devam ediyor. Bütün bunların yanında çalışanlarımıza da sürekli olarak yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Mesleki anlamda eğitimlerle, gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerin geri dönüşlerini de olumlu anlamda her zaman alıyoruz” ifadelerini kullandı.