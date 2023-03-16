HSA Enerji, bu yıl ihracata odaklanacak

Gülsüm ERDEM

MANİSA - Güneş enerji sektörünün yalnızca ülkemizde değil dünyada da en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan HSA Enerji Dış Ticaret Direktörü Kıvanç Işık, HSA Enerji’nin 2023 hedeflerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını söyledi. Işık,“HSA Enerji olarak ana felsefemiz Türkiye’de üretilen en kaliteli ve en doğru teknolojili paneli üreterek emin adımlarla büyümek.

2021 yılında faaliyete başlarken kendimize koyduğumuz 2022 yılı hedeflerimiz 250MW/Yıl kapasite ile üretime başladığımız fabrikamızın kapasitesini yıl ortasında 2 katına çıkartmaktı. Ancak yaşanan yoğun talep ile birlikte hedefimizi tekrar yükselterek üretim hacmimizi 4’e katladık. Artık tek kampüste 2 fabrika 1000MW/Yıl kapasite ile üretimimize aynı kalite ile devam ediyoruz” dedi.

İhracata 2023 yılında başlayacaklarını belirten Işık, “ Mayıs ayında gerçekleşen Intersolar Europe Fuarı’nda katılımcı olarak standımızı açtık ve orada da çok net gözlemledik ki Avrupa’da özellikle Rusya Ukrayna savaşının getirmiş olduğu durumdan dolayı güneş enerjisine çok daha büyük bir talep bulunmakta. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Avrupa piyasasında da arz talep dengesizliğinden dolayı ekipman tedariklerinde sıkıntılar var.

Daha da ötesi, orada özellikle bu işin kurulumunu ve müteahhitliğini yapacak firmaların da yetersiz sayıda olması. Türkiye’deki EPC firmaları için de orada çok büyük bir pazar var. Örnek olarak Almanya yılda minimum 15 GW kurulum hedefi var ve bu talebin, ekipmandan işçiliğe ve hatta mühendislik hizmetine kadar bir bölümü rahatlıkla Türk firmaları tarafından karşılanabilir.

Ayrıca ciddi artışlarla büyüyen Amerika pazarı da ilgilendiğimiz bir diğer ihracat bölgesi , burada da güneş enerjisi için ciddi devlet teşvikleri mevcut. Bizler de Mavi Çam Güneş Panelleri’nin ihracatını geliştirmek ve ürünlerimizi yeni pazarlara açmak istiyoruz” diye konuştu.