HSA Enerji, Jinko Solar Güneş Panelleri’nin üretimine başlıyor

MANİSA / EKONOMİ

Güneş enerjisinde Türkiye’nin en büyük Tier-1 üretim merkezi konumunda olduklarını belirten HSA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Doğan, 2025 yılı itibarıyla dünyadaki en son teknolojili güneş panellerinin üretilmesi üzerine çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bireysel ve kurumsal kullanıcıların enerji ile ilgili yatırımlarında kaliteli, yüksek verimli ve düşük maliyetli güneş panelleriyle büyümelerini sürdürdüklerini ifade eden Doğan, “Ürettiğimiz Mavi Çam Güneş Panelleri, yüksek verimlilik oranları ve düşük sistem maliyetli çözümleriyle öne çıkıyor. Sektöründeki büyümeyi yakından takip ediyoruz. Enerji depolama teknolojilerinin de gelecekte sektörde önemli bir fark oluşturacağı inancıyla bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’de temiz enerji dönüşümünü destekleyen projelere üretim güçleriyle öncü olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Mehmet Doğan, Jinko Solar gibi TOPCon teknolojisinde dünya lideri bir markanın üretimlerini Türkiye’de gerçekleştirmenin sadece bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda ileri teknoloji ve üretim mükemmeliyetine dayalı bir bilgi transferi olduğunun altını çizdi. Doğan, “Sahip olduğumuz ileri üretim altyapısı ve deneyimli teknik ekibimizle, Jinko Solar’ın küresel yüksek kalite standartlarına uygun üretim yapma yetkinliğine sahibiz. Bu iş birliği, Türkiye’de güneş enerjisi teknolojisinin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri modernizasyon ve yapay zeka destekli yenilenme yatırımları ile güncel N Type TOPCon teknolojili panel üretimini sürdürdüklerini anlatan Doğan, “Bu konuda alanlarında lider ve kurumsal markaların referanslarını alarak önemli bir piyasa hakimiyeti gösterdik. Manisa’daki tesislerimizde ürettiğimiz Mavi Çam ve JA Solar marka güneş panellerine Jinko Solar güneş panellerini de ekleyerek pazardaki etkinliğimizi artırdık. Bu yıl global pazarda en son teknoloji olan 182 * 210 mm hücre teknolojili 630W güç çıkışı veren TOPCon ürünlerin seri üretimi ile rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyadaki en son teknolojili güneş panellerinin üretilmesi üzerine çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Doğan, şöyle konuştu: “Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz yapay zeka destekli iyileştirmelerle üretim verimliliği ve izlenebilirliğini artırıyoruz. Depolama teknolojileri alanında da hem mesken GES’lerde hem de ticari-endüstriyel uygulamalarda iş birlikleri ile pazara daha verimli çözümler sunmayı hedefliyoruz.”

Türkiye, Avrupa’nın tedarik merkezi olabilir

2024’ün şebekeye bağlanan 5 GW’tan fazla güneş santrali ile özellikle sanayicilerin enerji dönüşümünün gerçekleştiği bir yıl olduğu görüşünü ifade eden Mehmet Doğan, “2024 aynı zamanda son teknoloji ürün üreten fabrikaların ön plana çıktığı, gerekli yatırım yapamayanların üretimlerini durdurduğu bir yıl oldu. Biz, bu süreçte stratejik iş birliklerine ağırlık verdik. Bu yıl depolamalı GES’ler ile sanayicilerin büyük öz tüketim santralleri ile yeşil enerjiye olan talebi daha da artacak. Türkiye, güneş enerjisi alanındaki potansiyeli ile Avrupa ve bölgemiz için kritik bir tedarik merkezi haline gelebilir. HSA Enerji olarak, yüksek kalite standartlarında üretim yaparak rekabet gücümüzü ve sektörün öncüsü olma pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz” dedi.

Güneş, Türkiye’yi enerji ihraç eder konuma taşıyacaktır

Güneş’in birincil enerji kaynağı olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Doğan, “Depolamalı sistemlerin yaygınlaşması ile hem sanayi ölçeğinde hem de mesken tipi güneş enerji sistemlerinde büyük bir artış bekliyoruz. Dünyadaki enerji dönüşümünün ülkemizde de artan enerji talebinin, şebekedeki güç dengesizliğinin önüne geçme avantajı da sağlayan depolamalı GES uygulamaları ile birlikte mesken, sanayi ve ticari abonelerde güneş birincil enerji kaynaklarından biri olacak. Başta ulaşım olmak üzere günlük hayatımızda kullandığımız tüm araçların kısa vadede tamamen elektrikli olmasını bekliyoruz. Bu sebeple, en ucuz elektrik üretim teknolojisine sahip GES depolama çözümleri, enerji maliyetlerimizi en düşük seviyede tutmamızı sağlayacak ve ışınım değerleri çok verimli olan ülkemizi enerji ihraç eden bir konuma taşıyacaktır” diye konuştu.