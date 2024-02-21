HSA Enerji N-Type TOPCon güneş paneli üretimine başlayacak

Gülsüm ERDEM

HSA Enerji’nin 1 GW/Yıl üretim kapasitesi bulunan tesislerinde gerçekleştireceği üretimle birlikte, güneş paneli sektöründe öncü olma niteliği taşıyan bu ürünle sektöre yüksek performans ve global kalitede ürünler sunmaya devam edeceğini aktaran HSA Enerji Pazarlama Yöneticisi Ecem Yakın “N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, yüksek çıkış gücü ve ayrışan özellikleri ile global pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. 2021 yılında dönemin yeni teknolojisi olan 11BB MonoPERC güneş panellerinin ilk seri üretimine başlayan HSA Enerji, Cam-Cam N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panellerinde sunduğu yüksek verimlilik avantajıyla birlikte güneş paneli teknolojilerindeki öncülüğünü sürdürmeye devam edecek” dedi.

İlk çeyrekte fabrikada üretim başlıyor

HSA Enerji’nin bu yılın ilk çeyreğinde tam otomasyon tesislerinde makine değişikliklerini tamamlayarak Cam-Cam N-Type TOPCon güneş panellerinin üretimine başlayacağını aktaran Yakın,” HSA Enerji, 2022 yılının sonunda aynı kampüsteki ikinci üretim tesisini de devreye alarak 2023 yılına 1 GW/Yıl üretim kapasitesi ile başlamıştı. 14 aylık bir süreçte kapasitesini 4 katına çıkaran HSA Enerji, 2024 yılının ilk çeyreğinde tam otomasyon tesislerinde makine değişikliklerini tamamlayarak Cam-Cam N-Type TOPCon güneş panellerinin üretimine başlayacak. Bu tarih itibariyle, güneş enerjisi santrallerdeki yüksek verimli çözümlere olan talebin karşılanması için önemli bir adım atılacak” diye konuştu.

575W N-Type TOPCon ile daha yüksek verim

Panelin verimlilik farklılıklarıyla ilgili bilgi veren Yakın, şunları söyledi: “Üretimi 575W ile başlayıp önümüzdeki dönemlerde 590W’a ulaşacak olan Cam-Cam N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, yüzde 22,8’e ulaşan yüksek panel verimliliği sunuyor. 16BB TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) hücreler yüksek elektron yakalama kapasitesi sayesinde daha az ışınımda daha iyi performans göstererek yüzde 24,7 hücre verimi sağlıyor. Bu paneller, ilk yıl daha düşük LID etkisi sağlamakta ve yüzde 0,4 yıllık degradasyon oranıyla 30 yıl sonunda yüzde 87,4 verimlilikte çalışmayı garanti etmekte ve uzun vadeli performans sağlamaktadır. HSA Enerji, N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri ile nakliye konusunda 1 tırda yüzde 21 daha fazla güçte panel sevkiyatı yapılmasına olanak sağlayarak yatırımlar için daha düşük BOS (Balance of System) maliyeti ve LCOE (Levelized Cost of Electricity) avantajları sunuyor. Ayrıca, panelin cam arka yüzeyi sayesinde güneş panellerinin nemden kaynaklanan zararlardan korunması, daha kararlı ve daha uzun ömürlü bir performans sergilemesi sağlanıyor”

Yeni N-Type TOPCon güneş panelleri’nin pazar beklentileri hakkında da konuşan Yakın,“N-Type TOPCon Mavi Çam Güneş Panelleri, yüksek çıkış gücü ve ayrışan özellikleri ile global pazarda önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. Bifaciality (arkadan yansıyan ışığın enerjiye dönüş oranı) oranındaki artış, düşük sıcaklık katsayısı ve cam arka yüzeyi ile iyileştirilmiş dayanıklılık ürünün gelecekteki talep ve büyüme oranını artırarak HSA Enerji’nin güneş paneli üretimindeki öncülüğünü ve kararlılığını vurgulayacak” dedi.