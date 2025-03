Hüseyin Kış, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

MERSİN/EKONOMİ



Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla topluma değer kattığını kaydeden Hüseyin Kış, “Özverili çalışmaları nedeniyle başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın özverisi, fedakârlığı ve insan hayatına verdiği değer, her zaman takdir edilmesi gereken birer kahramanlık örneğidir. Mesleklerinin kutsallığı ve her bir bireyin yaşamını korumak için gösterdikleri çaba, toplumumuz için paha biçilemez değerdedir. Sağlık çalışanlarının stresten uzak, şiddetsiz, mali ve özlük haklarını tam olarak alabildikleri bir Türkiye, toplumun tüm kesimleri için büyük önem taşıyor. Sağlık çalışanlarımızın yaptığı işin değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmalı ve her anlarında hak ettikleri saygı ve desteği görmelidir. Hep birlikte, sağlıklı ve güçlü bir toplum için daha çok çalışmak durumundayız” dedi.



Hüseyin Kış, gerek TÜRKONFED çatısı altında gerekse Derya Grup olarak, sağlık çalışanlarının yanında olmaya ve onların hak ettiği değeri görmesi için destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.