İAOSB çevreci projesinin çıktılarını doğa için kullanmayı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Tüm çalışmalarında çevreyi ön planda tutan projeler üzerinden ilerlediklerine dikkat çeken İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne sınır olan alan üzerinde doğal kuş yaşamının varlığına dikkat çekti. Karace, arıtılmış atık suyun burada oluşturulacak suni göletlerde kullanılması ile kuşların su ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Bölgedeki atık suyun yüzde 55’ini tekrar kullanılabilir hale getirecek olan projelerini anlatan Karace, “Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ve Çiğli Askeri Havaalanı ile İAOSB arasında bulunan, Mülkiyeti Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ’ye ait olan 3 milyon metrekarelik alanın bir bölümünde, kuşlar için yapacağımız suni göletlerin suyunu yine bölgemizin bir diğer çevreye duyarlı projesi olan Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı projemiz ile karşılayacağız. Dünya Bankası tarafından desteklenen bu projemizden elde edilecek 2 milyon metreküplük suyun bir kısmını kuşlar için göletlerde kullanmayı planlıyoruz. Yine bu alan üzerinde millet bahçesi, yeşil alan, flamingo gözlem ve koruma sahası gibi doğal alanların oluşturacağı ekolojik bant kurmayı istiyoruz. Çevre, kaynaklar ve üretim adına geri kazanım odaklı bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürerek ekonomimize ve doğaya katkı sunmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.