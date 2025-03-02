İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK’ta zirveye çıktı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) sanayicilerinin yüzde 100 burs desteğiyle eğitim alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Teknoloji Tasarım" alanında Ege Bölge Birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Düşük Maliyetli Elektroforez Cihazı Üretimi ve Optimizasyonu adlı proje ile elde edilen bu başarı, Ege Bölgesi'nden seçilen 18 proje arasına girerek Türkiye genelinde yarışacak 216 proje arasında yer aldı. Ayrıca, Ege Bölgesi'nde birincilik kazanan projeler arasında tek mesleki ve teknik lise oldu.

İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde 22 bin 586 proje başvurusunun gerçekleştiği yarışmada, bin 200 proje bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandı. Ege Bölgesi'nde ise bin 603 proje arasından seçilen 100 proje arasına girmeyi başardı. Ege Üniversitesi'nde düzenlenen ve üç gün süren bölge sergisinin ardından gerçekleştirilen finalde bölge birinciliği elde ederek Türkiye finallerine adım attı.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, bu büyük başarıda emeği geçen öğrencilere ve danışman öğretmene teşekkür ederek, Türkiye finallerinde başarılar diledi