İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Lisesi, WSC’den ödülle döndü

İZMİR / EKONOMİ

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Lisesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen IRL’24 İYTE Roboleague Yarışması’nda ödüller kazanan okul, bu kez 4-5 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde düzenlenen World Scholar’s Cup yarışmasında da dereceler elde etti.

Akademik becerileri, eleştirel düşünmeyi ve küresel farkındalığı teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir akademik turnuva olan World Scholar's Cup’ın (WSC) dünya genelinde binlerce öğrenciye kendilerini ifade etme, bilgi paylaşımı ve küresel bir topluluğun parçası olma fırsatı sunduğunu ifade eden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Dünya çapında 60’tan fazla ülkede düzenlenen World Scholar’s Cup yarışmasının birinci ayağında, okulumuzun takımı 89 takım arasından münazara dalında Türkiye 1.’si olurken, bireysel kompozisyon yazma yarışmasında 265 kişi arasından Türkiye 2.’si oldu” dedi.

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Lisesi’nden 21 öğrencinin katıldığı yarışmada, kompozisyon ve münazara kategorilerinin yanı sıra edebiyat, fen, genel kültür ve sanat gibi birçok alanda da dereceye giren öğrencilerin, toplamda 34 altın ve 38 gümüş madalya kazandığını sözlerine ekleyen Karace, “Öğrenciler, yarışmanın bir sonraki aşaması olan uluslararası platformda yarışmaya hak kazanarak Türkiye’yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Okulumuz, öğrencilerine sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve liderlik becerileri kazandırarak geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor” diye konuştu.