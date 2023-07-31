IBIA’dan fuar öncesi Kayseri çıkarması

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) 28 Eylül – 1 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde IBIA Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı düzenleyecek.

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Nebi Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, Türkiye’nin yatak üretimi ve yan sanayisinde önde gelen oyuncusu olan Kayserili üreticilerle Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) bir araya geldi. IBIA temsilcileri, katılımcı ve ziyaretçi sayısının yoğun olması beklenen fuarla ilgili asıl hedeflerinin sürekliliği sağlamak olduğunu ve dünyadaki diğer rakiplerinden daha iyi yerlere getirmeye yönelik çalışmaları olduğunu kaydetti. Şu anda global anlamda hiçbir bölgeyi ve pazarı es geçmeden tanıtım çalışmalarının devam ettiğini paylaşan IBIA yöneticileri, üyelerle de karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sektör temsilcileri, IBIA Expo 2023 ile ilgili açıklamaların ardından, yaşanan ekonomik sıkıntıların sektöre yönelik yansımalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

“Birçok alanda dünyanın en güçlü firmalar ülkemizde”

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, yatak ve yan sanayi sektörünün 3 milyar dolardan fazla hacmi olduğunu ve ihracatın yüzde 1’den fazlasını gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu sektör gölgede kalmıştı ve bizim gün ışığına çıkarmamız gerekiyordu. Kısa sürede bunu başardığımızı düşünüyorum. Ülkemizdeki tanıtımı ile birlikte yurtdışında da gücümüzü göstermemiz gerekiyordu ve aramızdaki sinerji sayesinde kısa bir sürede yatak üreticilerine teknoloji ve ham madde sağlayan bu sektörde, Çin’den sonra ikinci bir ülke konumuna geldik. Tüm uluslararası fuarlarda ev sahibi ülkeden sonra ikinci yoğunlukta katılımcısı olan bir ülke konumundayız. Birçok alanda dünyanın en güçlü firmalar ülkemizde. Ama en önemli görevlerimizden biri, güzel verimli ve etkileyici bir uluslararası fuar gerçekleştirmemizdi. İlkini Ekim 2022’de gerçekleştirdik. Başarılı bir fuardı. İlk fuar olmasına rağmen ve aynı anda üç ayrı şehirde mobilya fuarı olmasına rağmen 91 ülkeden 320 ayrı şehirden 22 binden fazla sektör temsilcisini İstanbul’da bir araya getirdik. Geçen sene 3 salonda 15 bin metrekare olan net fuar alanımızı 4 salonda 20 bin metrekareye çıkardık. Bu sene çok daha geniş ve büyük bir ekiple tanıtımlarımızı genişlettik” dedi.

“Ortak hareket kabiliyeti sağlayan projelere çalışıyoruz”

IBIA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Nebi Doğan ise yaptıkları çalışmaların sadece IBIA EXPO fuarı ile sınırlı olmadığını belirterek, “2024 yılında gerçekleşecek olan İSPA fuarı ile ilgili yönetim ile çok yakın temastayız. Bu fuara katılmak isteyen arkadaşlar İBİA dernek ve BİFAŞ yönetimine geç olmadan başvurabilir bunu kısa zamanda değerlendirerek yerlerimizi ayırtmalıyız. Büyük stant ile katılma imkânı olmayan arkadaşlarımız için toplu katılım çalışması yapacağız. Nakliyesinden stant tasarımından hostes hizmetleri gibi her konuda yardımcı olacağız. Bu çalışmayı sade İSPA değil İNTERZUM, HİNDİSTAN VE DUBAYİ Fuarları ile de ilgili yapacağız” diye konuştu. Mobilya sektörüne hizmet veren dört dernek ile birleşerek ve devlet desteğini de alarak, ilerleyen yıllarda Varşova’da uluslararası bir fuarı da hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Mustafa Nebi Doğan, “Bizim düzenleyeceğimiz fuarlar dışında yatak ve mobilya üreticilerinin fuarlarına da toplu ziyaretçi turları planlıyoruz. Aramızdaki sinerjiyi artırmak sektör ve mesleki sorunları arkadaş ortamında çözmek amacı ile mesleki toplantılar düzenleme kararı aldık. İlk aşamada kumaş ve makine üreticileri ile başlayacağız. Ayrı meslek grup toplantılarında ortak hareket etme kararları alarak daha verimli ticaret gerçekleşmesini sağlarız” ifadelerini kullandı