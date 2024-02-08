İhracatçı firmalar Turquality programı ile güçlenecek

BURSA/EKONOMİ

Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Turquality markalaşma programı kapsamında, programa kayıtlı olarak faaliyet gösteren sektör firmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Turquality Programı kapsamında ihracat yapan firma temsilcilerine programdaki yenilikler anlatılarak, sisteme dair görüş ve önerileri alındı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, “Turquality, ihracatta devlet destekleri içerisinde en önemli alternatiflerden bir tanesi. Bizler de bu programa firmalarımızın katılımları ile destek veriyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Turquality Daire Başkanı Ebru Gülsoy ise Turquality’nin dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığımızın çok çeşitli destekleri de var, bunun için harcanan bir Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) bütçemiz var. Sayın Bakanımız da göreve geldiğinden bu yana Turquality programına ve tanıtım projelerimize özel bir önem veriyor. Biz tabi ki ihracatın her alanına destek sağlamakla yükümlüyüz, ancak şu da bir gerçek ki ihracatı bilen, yapan, uzun yıllardır bu alanda çalışan, ihracatta markalaşma başarısına ulaşmış firmalarımızın bu alanda güçlenmesi ülke ekonomisine, ihracat rakamlarına gerçek katkıyı sağlayan değer oluyor” ifadelerini kullandı.

“Tüm zorluklara rağmen hedeflerimize ulaştık”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Otomotiv Daire Başkanı Mehmet Elbir ise “2023 yılı ihracatta zor bir yıl oldu. Buna rağmen orta vadeli plandaki hedefi tutturduk. Birkaç sektörümüz çok kıymetli bir performans gösterdi. Bunlardan biri de otomotiv sektörüydü. Bu hedefi tutturmakta otomotiv sektörüne çok şey borçluyuz. 35 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirildi ve yüzde 13’lük bir ihracat artışı oldu. Bu başarıyı görüyor ve takdir ediyoruz” dedi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri Kurumsal İletişim Şube Müdürü Deniz İlter otomotiv endüstrisinde OİB olarak hayata geçirecekleri Turquality projelerini anlatarak, “Çalışma ve projelerimizle Türkiye markasının olumlu algısını, hedef ülkelerdeki pazarlama ve tanıtım etkinlikleri ile Türk Otomotiv Endüstrisinin tedarik gücü farkındalığını ve görünürlüğünü artırarak ilişkilerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı, global ölçekte konumunu güçlendirmeyi ve Türk Otomotiv Endüstrisinin ihracatını uluslararası iletişim yöntemleri ile büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından UİB’in Turquality çalışmaları hakkında sunumlar yapılarak, katılımcıların sistem hakkındaki görüş ve önerileri alındı.