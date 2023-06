İLVİ, Bursa’ya Suryapı Marka AVM’de ‘merhaba’ dedi

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

İlk olarak 2014 yılında İstanbul’da Nişantaşı kurulan İLVİ büyümesini sürdürüyor. Türkiye’deki 6. mağazasını Bursa Sur Yapı Marka AVM’de açan İLVİ’nin gelecek planlarından bahseden İLVİ Kurucu Ortağı İlvira Donskaya, “İlk mağazamızı modanın kalbinin attığı İstanbul Nişantaşı’da açtık. Konseptimiz çok beğenildi ve hemen ardından Laleli ve İstiklal Caddesinde açtık. İstanbul Avrupa yakasında 3 mağazamız varken Anadolu yakasında ürünlerimizi yakından görmek isteyenlerin beklentilerini geri çeviremezdik ve Maltepe Hilltown Avm’de mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Akabinde İstinye Park İzmir ve Bursa Suryapı Marka Avm’de açılışlarımızı gerçekleştirerek Türkiye markası olma yolunda önemli adımlar attık. Bundan sonraki süreçte hem talepler doğrultusunda hem de konseptimizin uyum sağlayacağı ve gerçek anlamda farklılık yaratabileceğimiz lokasyonlarda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’da yeni lokasyonlarda da olacağız”

Bursa’da 6. lokasyonlarını hizmete açtıklarını belirten Donskaya, “Bursa ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. Sanayisiyle, ticaretiyle ülkemize çok ciddi katkı sağlıyor. Bu bile Bursa’da var olmak için yeterli bir neden. Ancak bizim beklentimiz bunun çok ötesindeydi. Bursa’da çok ciddi bir fizibilite yaptık ve gördük ki İLVİ konseptinde marka sayısı yok denecek kadar az ve özellikle ayakkabı severlerin bu yönde büyük bir ilgisi var. Bursa’ya yeni bir hava getirmek ve moda severlerin beklentilerini büyük ölçüde karşılayacağımızı düşündüğümüzden Bursa’yı tercih ettik. Tercihimizde yanılmadığımızı ve çok kısa sürede büyük ilgi gördüğümüz için mutluyuz. İlerleyen dönemlerde Bursa’da yeni lokasyonlarda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Farklı bir çizgi ve konsept sunduklarını belirten İlvira Donskaya, “Bu çizgiyi oluşturmak ve geliştirmenin temelinde üretim var. Merkezi İstanbul’da bulunan bir üretim ve tasarım tesisimiz bulunuyor. Tüm tasarımlarımız bu tesiste hayata geçiriyoruz. İLVİ bir perakende markası olmasının yanı sıra aynı zaman da bir ihracat markası. Dünya’nın önemli moda şehirlerine kendi markamızla üretim yapıyor ve ihraç ediyoruz. 2014 yılından bu yana da bu üretim tesisimizden çıkan ayakkabı modelleriyle Dünya’da 3 milyon kişiye İLVİ giydirdik” diye konuştu.

“Bir moda markasına dönüştük”

Çok çeşitli bir ürün yelpazesi sunduklarını belirten Donskaya, “Bizim için önemli olan kaliteli ürünler çıkarmak ve müşterilerimizin memnuniyeti. Ayakkabı, çanta, deri giyim, aksesuar olarak 4 ana koleksiyonumuz var. Kadın ve erkek moda severlerin İLVİ mağazalarından içeri girdiğinde bulabileceği her türden ürün bulunuyor. Spor ayakkabıdan çizmeye, sandaletten topuklu ayakkabıya kadar oldukça geniş ürün çeşitliliğimiz var. Ve her ürünümüzde de oldukça iddialıyız. Özellikle ayakkabılarımızın tamamı %100 1. sınıf deriden üretiliyor. Yani her ürünümüz tasarım olarak farklılık gösterse bile kalite olarak hiçbir fark yok. Çanta ve deri giyimde yine en kaliteli ve en farklı tasarımları seçiyoruz. Aksesuarda ise cüzdan, kolye, kemer, bileklik gibi ürünlerin yanı sıra bu sezon yeni bir başlangıç yaptığımız İpek koleksiyonumuz bulunuyor” dedi. İpek koleksiyonuna ayrı bir parantez açılması gerektiğini vurgulayan Donskaya, “2 yıllık bir Ar-Ge sonunda koleksiyonumuza dahil ettik. Eşarp, Şal, Fular ve Pareo gibi kadınların kombinlerini tamamlayıcı nitelikle bir koleksiyon ortaya çıkardık. Desen tasarımlarımız ile ipek birbirine çok yakıştı ve bu sezon çok ciddi bir ilgi gördük. 2023 yılının sonuna kadar İpek koleksiyonumuzda daha çeşitli ve farklı ürünler ile model sayımızı büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İLVİ’nin bir ayakkabı markası olarak doğmasına karşın bugün bir moda markası olduğunu belirten İlvira Donskaya “Ayakkabıdaki uzmanlığımız tartışılmaz. Biz ayakkabılara sadece giyilebilecek ve tasarım olarak iyi görünecek birer ürün olarak bakmıyoruz. Ayakkabı hem sağlık açısından hem de giyim kültürünün en önemli tamamlayıcı parçalarından biri olduğundan bu iki kavramı iyi sentezlemek gerekiyor. Ayakkabı hem konforlu hem şık hem kaliteli hem de farklı olabilmeli. İşte biz de bunu başarıyoruz” dedi.