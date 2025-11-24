İmece modelinin ilk adımı Çepni Zeytinyağı Fabrikası Mudanya’da açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Mudanya Belediyesi iştiraki Tarım AŞ ile Çepni, Çınarlı, Esence, Hasköy, Çayönü, Mürsel, Yalıçiftlik ve Yörükali mahallelerinin tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklığında kurulan Mudanya İmece AŞ’nin hayata geçirdiği Mudanya İmece Çepni Zeytinyağı Fabrikası hizmete açıldı. Günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesis, ilçede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fabrikanın Mudanya’nın toprağına, zeytinine ve üreticisine duyulan sorumluluğu büyüten önemli bir adım olduğunu belirtti. Zeytinin bölge için bir tarımsal ürün olmanın ötesinde kimlik ve kültür anlamı taşıdığını vurgulayan Dalgıç, Çepni Mahallesi’nde belediyeye ait atıl durumdaki yapının üretime kazandırıldığını söyledi. Dalgıç, tesisin Mudanya’nın zeytinyağı markasını oluşturma hedefine altyapı sağladığını belirterek, “Dünyanın en kıymetli zeytinleri Mudanya’da yetişiyor. Görevimiz bu değeri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu tesis, Mudanya’nın kamu eliyle kurduğu ilk zeytinyağı üretim yapısıdır. İlçe belediyeleri arasında bu ölçekte ve teknik standartta bir yatırım Türkiye’de az sayıdaki örnekten biridir” dedi.

Mudanya Modeli’nin ilk adımı

Mudanya’da üreticiyi koruyan, piyasayı dengeleyen ve kamusal üretim anlayışını temel alan “İmece Modeli”ni hayata geçirdiklerini ifade eden Dalgıç, modelin yalnızca bir tesis işletmekten öte, kooperatifler ve üretici birlikleri arasında yeni bir işbirliği formu sunduğunu söyledi. “Özel fabrikalar varken belediye neden fabrika açıyor?” sorusuna da değinen Dalgıç, amaçlarının özel sektörle rekabet etmek olmadığını vurgulayarak, “Bazı dönemlerde yaşanan fiyat dalgalanmaları üreticiyi zor durumda bırakıyor. Belediyenin sorumluluğu tam da burada devreye giriyor. Üreticinin öngörülebilir bir gelire kavuşmasını sağlamak ve aşırı dalgalanmalara karşı koruyucu bir mekanizma oluşturmak istiyoruz” dedi.