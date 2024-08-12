İMSİAD’da Şeref Demir güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) Olağanüstü Genel Kurulu dernek merkezinde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Şeref Demir oybirliğiyle güven tazeleyerek yeniden İMSİAD Başkanlığı’na seçilirken, sektörel bir federasyon kurulabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verildi ve federasyon delegeleri belirlendi.

Genel Kurulda konuşan Şeref Demir, “Sektörümüz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Özellikle arsa kıtlığı ve yüksek arsa fiyatlarının yanı sıra maliyetler öngörülemeyen bir şekilde sürekli artıyor. Durma noktasına gelen satışlardan dolayı finansman sıkıntısı yaşanıyor” dedi. Önceki genel kurullarda İMSİAD yönetimlerine federasyon kurma yetkisi verildiğini ama bu yetkinin bugüne dek kullanılmadığını ifade eden Başkan Şeref Demir, gerçekleştirilen genel kurulla birlikte federasyon kurma yetkisini kullanacaklarını ifade etti. Demir, yeni dönemde yeni bir dernek merkezi inşa edeceklerini de aktardı.

Demir’in yeni yönetim kurulunda Muhammet Adiloğlu, Nurcan Özdemir, İbrahim Cem Oflaz, Osman Özelif, Murat Ay, Doğan Gündüz, Yılmaz Avşar, Sait Zorlu, Sinan Sulu, Melih Güngör yer aldı.