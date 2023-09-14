İnegöl’ün ilk çocuk dostu sokağı açıldı

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi, ilk “Çocuk Dostu Sokak” uygulamasını tamamladı. Süleymaniye Mahallesi Özkent Sokak’ta, İstaş Kentaş Okulu yan tarafında Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities iş birliğinde hayata geçirilen Çocuk Dostu Sokak, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmete girdi. Tam adıyla “Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı” olarak bilinen projede, motorlu araç hakimiyetindeki sokak yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekâna dönüştü. Uygulama kapsamında; 3 bin 400 metrekarelik alanda çalışma yapıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Okulumuzun hemen ön kısmında bulunan bu alanda araç yoğunluğunun çok fazla olduğunu tespit ettik. Öğrencilerimizin okula giriş çıkışları sırasında sorun yaşadıklarını gördük. Çocuk Dostu Sokaklar adı altında çalışmalar farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı şehirlerinde yürütülüyor. Bizler de Marmara Belediyeler Birliği’nin temsilcileriyle burada bir çalışma yaptık. Biz burada çocuklarımızın daha güvenli bir alan içerisinde vakit geçirmelerini istedik” dedi.