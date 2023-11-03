"İnşaat Demiri İzleme Sistemi kayıtları ihmal edilmemeli"

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatında kullanılan demirlerin, laboratuvar süreçleri dahil olmak üzere tüm aşamalarda takip edilebilmesi için tamamının işaretlenerek/etiketlenerek kimliklendirilmesi adına kurulan İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin (İDİS) devreye alınmasına sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye alınacak İDİS başvuruların aralık ayının sonuna kadar yapılması gerektiğini ancak uygulama esaslarının henüz netleşmediğini belirten Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, “2018 yılının kasım ayında inşaat sektöründe elektronik izleme sistemi altında betonun santralden çıkışından itibaren son kullanım anına kadarki süreçlerinin elektronik olarak izlendiği bir uygulama başlamıştı. Bu uygulamanın başarısıyla birlikte yine taşıyıcı sistemin bir elemanı olan inşaat demirinin de aynı şekilde izlenebilirliğinin sağlanması için kısaca İDİS adını verdiğimiz İnşaat Demiri İzleme Sistemi sistemi geliştirildi. Bu uygulamayla birlikte kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği, ve deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanması hedeflendi” dedi.

“Uygulama yönetmeliği açıklanmadı”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 16 Mart 2023’te bir tebliğ ile süreçler hakkında sektör paydaşlarına bilgilendirme yapıldığını belirten İnhanlı, “Henüz bu yönetmeliğin uygulama esasları yayınlanmış bulunmamakla birlikte bazı bilgiler mevcut. İDİS’e bütün inşaat sektöründeki paydaşların kayıt olma zorunluluğu var. Bu kayıt başladı. Kayıt olacak meslek grupları; inşaat sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, nakliyeci, yapı müteahhiti, yapı denetim kuruluşları, yapı laboratuvarları gibi sektörde faaliyet gösteren mükellefleri kapsıyor. Son kayıt tarihi de 31 Aralık 2023 olacak. Sistemin uygulamaya geçmesinden sonra İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. İDİS ile kayıt yaptıran firmalara ait her bir inşaat demirinin inşaat demiri bağlarının ve laboratuvar için alınan inşaat demiri örneklerinin işaretlenmesi, etiketlenmesi de zorunlu olacak. Darphane tarafından yapılacak işlemlere ilişkin veriler de çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak. İDİS’e kayıtlı mükellefler, işaret etiket taleplerini sistem üzerinden Darphaneye bildirecek. Mükellefler taleplerinin onaylanmasının ardından işaretlerinin bedelini İDİS üzerinden ödeyerek taleplerini de 15 gün içerisinde teslim alacak. Henüz uygulama yönetmeliği yayınlanmadığı için bu etiket ücretlerinin kime ait olduğu bu süreçlerin nasıl gelişeceği, demirin hangi aşamada etiketleneceği bilgileri henüz netlik kazanmadı” ifadelerini kullandı.