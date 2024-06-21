Intersolar Europe’da, Çağdaş Cam’ın ürettiği enerji camları yoğun ilgi gördü

DUYGU GÖKSU / AYDIN

Yıllık cam işleme kapasitesi 9,5 milyon metrekare olan, Türkiye’de 2mm solar cam yapabilen tek yerli firma olan Çağdaş Cam, Almanya’nın Münich kentinde düzenlenen Intersolar Europe Fuarı’na katıldı. Çağdaş Cam, ürünlerini tüm dünyadaki müşterilerinin beğenisine sundu.

Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, fuarda en çok ilgi çeken ürünlerin başında tarım sektörü için görücüye çıkan sera camları olduğunu belirterek, “Bu cam ürünleri sayesinde, ürün hasat süresi normal cama göre daha kısa surede yapılırken, aynı zamanda seralar doğal afetlere karşı daha güvenli ve dayanıklı hale geliyor. Şu anda sera cam ürünlerini Hollanda’ya ihraç ediyoruz” dedi.

4 kıtada işlenmiş cam alanında hizmet verdiklerini söyleyen Pirinç, bu amaca hizmet edebilecek tüm fuarlara katıldıklarını sözlerine ekledi.